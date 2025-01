Er nahm selbst an dem Format teil Dschungelcamperin Alessia Herren: Papa Willi wäre „unfassbar stolz“

Alessia Herrens berühmter Vater Willi starb am 20. April 2021. (dam/spot)

SpotOn News | 17.01.2025, 15:24 Uhr

21 Jahre nach ihrem verstorbenen Vater Willi Herren wagt nun auch Alessia Herren den Schritt ins Dschungelcamp. Die 23-Jährige ist sich sicher, dass der Entertainer "unfassbar stolz" auf sie gewesen wäre.

Mit ihrer diesjährigen Dschungelcamp-Teilnahme tritt Alessia Herren (23) in die Fußstapfen ihres verstorbenen Vaters Willi (1975-2021). Der Entertainer belegte in der zweiten Staffel 2004 den vierten Platz. "Darauf bin ich sehr, sehr stolz", verriet Herren vorab im Interview mit RTL. Für sie sei es zwar "ein schönes Gefühl, zu wissen, dass mein Vater vor Jahren auch im Dschungel war", besonders emotional mache es sie aber nicht. "Emotional ist es für mich da, wo er von uns gegangen ist oder am Grab", so Herren.

Ihr Vater, selbst Entertainer und Reality-TV-Star, hatte sie früh mit Tipps für das Showgeschäft versorgt. "Wenn ich in ein Format gegangen bin, hat er immer gesagt: 'Sei du selbst. Lästere niemals. Wenn du eine Meinung hast, […] sage den Leuten das immer ins Gesicht.' […] Ich glaube, das hätte mir mein Vater jetzt auch mit auf den Weg gegeben", ist sich Herren sicher. Sie weiß, dass ihr Vater "unfassbar stolz" auf sie und ihre Dschungelcamp-Teilnahme wäre.

Sie möchte "nicht ganz so ausflippen"

Umso mehr ist sich Herren bewusst, dass sie im australischen Dschungel – anders als in vorangegangenen Formaten – hin und wieder ihre Zunge zügeln muss. "Vielleicht auch nicht ganz so ausflippen, wenn mich jemand provoziert – einfach versuchen, nicht darauf einzugehen", betonte Herren.

Wenn sie es etwas stört, wolle sie es aber nicht "in sich hineinfressen". "Ich bin so wie ich bin. Und wenn ich merke, dass jemand hinter meinem Rücken redet […], dann gehe ich dahin und spreche das an – man muss ja nicht respektlos und asozial werden", so die Mama einer kleinen Tochter.

Im "Sommerhaus" zeigte sie sich nicht von ihrer besten Seite

Zuletzt war Herren mit ihrem Mann Can Patrick Nitkewitz (29) in dem Format "Das Sommerhaus der Stars" bei RTL zu sehen. In der Show krachte es vor allem zwischen der 23-Jährigen und Tessa Bergmeier (35): In einer Folge beleidigte Herren ihre Konkurrentin so sehr, dass der Großteil ihrer Worte von der Redaktion gepiepst werden musste. "Krankes Stück" gehörte anscheinend zu den harmlosesten Ausdrücken, die nicht zensiert wurden.

Auch nach den Dreharbeiten schienen die Wogen zwischen den beiden Frauen noch nicht geglättet zu sein. Beim großen "Sommerhaus"-Wiedersehen drohte die Situation erneut zu eskalieren, als Herren Bergmeiers vermeintliche Panikattacke imitierte. Die 35-Jährige baute sich daraufhin vor ihrer Show-Kollegin auf, bevor sich der Fokus der Kandidaten auf die anderen Show-Streithähne Rafi Rachek (35) und Stefan Kleiser (59) verschob.

"Sich selber zu erleben, wie man mit dem Partner und den anderen Kandidaten streitet, ist schon sehr hart zu sehen – auch wenn ich dann manchmal Ausdrücke von mir gebe…", gab Herren ebenfalls gegenüber dem Sender zu. Sie wisse heute, dass sie an ihrer Umgangsform arbeiten müsse: "Ich bin auf dem Weg der Besserung." Herren wünsche sich, dass die Dschungelcamp-Zuschauer sehen, dass sie aus ihren früheren Fehlern gelernt hat.