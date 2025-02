"Zuhause ist da, wo Nina ist" Dschungelkandidatin Nina Bott für Familie „Fels in der Brandung“

SpotOn News | 02.02.2025, 17:48 Uhr

Nina Bott macht bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit. Im Dschungelcamp vermisst die Kandidatin ihre Familie sehr. Bei derartigen Szenen wird auch ihr Ehemann Benjamin emotional.

Im Dschungelcamp flossen bei einigen Kandidatinnen an Tag neun die Tränen – Alessia Herren (23), Edith Stehfest (29) und Nina Bott (47) vermissten ihre Familien sehr. Die Szenen aus dem australischen Dschungel bewegten wohl auch Botts Ehemann Benjamin Baarz (37). "Es gibt schon Situationen, da hätte man sie einfach gern dabei", erzählt er im Gespräch mit RTL. Die Moderatorin und Schauspielerin sei für ihn und ihre Kinder der "Fels in der Brandung", schwärmt Baarz. "Zuhause ist da, wo Nina ist", sagt er.

Bott und ihr Ehemann, die im vergangenen Jahr geheiratet haben, sind bereits seit mehr als zehn Jahren zusammen und haben drei gemeinsame Kinder. Einen älteren Sohn brachte sie mit in die Beziehung.

Dschungelcamp-Mamas vermissen ihre Kids

"Ich bin einfach so traurig. Es macht mich irre, dass ich nicht weiß, ob alles gut ist", schluchzte die 47-Jährige in der gestrigen Sendung. Unter Tränen machte sie im Dschungeltelefon deutlich: "Ich vermisse auch wirklich wahnsinnig meinen Mann, das könnt ihr ihm ruhig mal sagen." Und auch bei ihren Campmitbewohnerinnen machte sich die Traurigkeit breit.

"Ich verdränge die ganze Zeit, dass ich an meine Familie denke, an meinen Mann, an meine Tochter. Und ich versuche die ganze Zeit, nicht zu weinen. […] Aber heute musste einfach alles raus", ließ Alessia Herren ihren Tränen freien Lauf. Ähnlich erging es Stehfest, die einen Sohn und eine Tochter hat. "Alle Mamas haben heute so einen Zuhause-Vermissen-, Kinder-Vermissen-Tag", stellte sie fest. Die Musikerin sehne sich nach der Kraft, die der Nachwuchs ihr gebe.

Obwohl ihnen die Liebsten derzeit fehlen, kämpfen Bott, Herren und Stehfest weiterhin um die Dschungelkrone. Konkurrenz bekommen sie durch Timur Ülker (35), Pierre Sanoussi-Bliss (62) und Lilly Becker (48). Aber auch Sam Dylan (33), Jörg Dahlmann (66), Anna-Carina Woitschack (32) und Maurice Dziwak (26) hoffen auf den Platz auf dem Dschungel-Thron. Jürgen Hingsen (67) und Yeliz Koc (31) mussten das Feld bereits räumen.

Neue Episoden von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sind täglich ab 20:15 Uhr bei RTL (auch via RTL+) zu sehen.