"Einmal und nie wieder" Dschungelkönigin Lilly Becker will „nie wieder“ ins Reality-TV

Lilly Becker übernimmt den Titel der Dschungelkönigin von No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska. (paf/spot)

SpotOn News | 10.02.2025, 10:01 Uhr

Lilly Becker hat es geschafft: Sie ist die neue Dschungelkönigin. Sie schwebe "auf Wolke sieben" und ihr gehe es "sehr gut", schwärmt sie nach ihrem Sieg und beendet gleichzeitig ihre Reality-TV-Karriere.

Lilly Becker (48) ist die neue Dschungelkönigin: Im Finale der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (auch bei RTL+) konnte sie sich gegen Alessia Herren (23) und Pierre Sanoussi-Bliss (62) durchsetzen. "Ich bin auf Wolke sieben, mir geht es sehr gut", schwärmt sie in der Pressekonferenz nach ihrem Sieg.

"Ich habe mich bewiesen"

Dass sie die Favoritin auf die Dschungelkrone gewesen sei, habe sie im Camp nicht gewusst. Das sei "das Gute daran" gewesen, erklärt sie. Mit ihrem Sieg habe sie "auf gar keinen Fall" gerechnet, schließlich könne "alles passieren, jeder kann gehen, jeder kann bleiben". Selbstbewusst erklärt sie jedoch auch: "Ich glaube, ich habe es auch verdient, ich habe mich bewiesen."

Noch habe sie "absolut keine Ahnung", wofür sie das Preisgeld verwenden werde. Pragmatistisch stellt sie klar, dass sie weiterhin ihre Miete und ihr Essen bezahlen müsse. Ein Teil des Gewinns werde sie zudem einem wohltätigen Zweck spenden. "Da ist eine Charity in Afrika, die ich immer unterstütze, damit die Kinder auf eine Schule gehen können", so Becker.

Video News

"Wir alle feiern Amadeus"

Für die frisch gekrönte Dschungelkönigin bleibt der Reality-TV-Ausflug wohl ein einmaliges Erlebnis. "Lieber Gott, einmal und nie wieder", stellt sie klar. "Nein, ich habe die Plattform benutzt, um Deutschland zu zeigen, dass ich nicht nur 'die Ex von' bin und dass ich auch was kann. Ich kann etwas leisten, ich habe etwas erreicht. Seit Jahren meistere ich alles allein", so Becker weiter.

Noch während der Sendung kam es zum emotionalen Wiedersehen mit ihrem Sohn Amadeus. Für ihn steht am heutigen Montag ebenfalls ein besonderer Tag an: Er feiert am 10. Februar seinen 15. Geburtstag. "Wir alle feiern Amadeus", verrät Becker. "Es gibt Torte, es gibt Ballons." Gleichzeitig nimmt sie sich fest vor, niemals wieder drei Wochen ohne ihren Sohn zu verbringen – "ohne die Stimme meines Kindes zu hören, ohne zu wissen, wie es ihm geht". Von allen Menschen habe sie ihn nach dem Camp zuerst sehen wollen.