17.01.2021 15:30 Uhr

Dschungelshow: Diese drei Gruppen ziehen die nächsten Tage ein

Sonja Zietlow und Daniel Hartwich präsentieren die 3. Folge der neuen 15-teiligen täglichen Live-Show „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“. Wir verraten, was es zu sehen gibt.

Für die drei ersten der zwölf Dschungelshow-Kandidaten bricht der dritte und letzte Tag im 18 Quadratmeter kleinen Tiny House in Hürth bei Köln an. Das und mehr gibt’s am Sonntagabend zu sehen.

Welche zwei Kandidaten ziehen heute ins Halbfinale ein? Wer fliegt raus? Influencer Mike Heiter (28), Model Zoe Saip (21) und Reality-Urgestein Frank Fussbroich (52) kämpfen erneut um das „Goldene Ticket“ für die 15. Jubiläumsstaffel 2022 in Australien.

„Tierisch abgedreht“

Die Kandidaten sind für die Prüfung „Tierisch abgedreht“ nacheinander an der Reihe und müssen ihren Kopf in einen Plexiglashelm stecken. Sobald der erste Kandidat bereit ist, wird der Helm mit Tieren befüllt. Vor dem Kandidat steht eine Plexiglasbox, in der sich ebenfalls Tiere befinden. Zudem befinden sich 3 Sterne in der Box, die mit einem Werkzeug festgeschraubt sind. Das passende Werkzeug befindet sich in der Box und muss losgeknotet werden. Nun muss der Kandidat seine Hände in die Plexiglasbox stecken und die Sterne befreien. Die Sterne (max. 3), die er binnen des Zeitlimits befreit und im Sternenbeutel sind, sind gewonnen. Dann ist der nächste Kandidat an der Reihe. Jeder Bewerber hat 3 Minuten Zeit. Insgesamt können 9 Sterne erspielt werden, 3 Sterne pro Bewerber.

Talkgäste der Live-Show am heutigen Sonntag sind Prince Damien und Daniela „Danni“ Büchner aus der 14. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

Die weiteren drei Gruppen-Einzüge

Dschungelshow-Sidekick Torsten Legat verriet in der Live-Show am Samstagabend die weiteren Kandidaten-Gruppen.

Die bereits bekannte 1. Gruppe im Tiny House: Mike Heier, Zoe Saip und Frank Fussbroich. Gruppe 2: Schauspielerin Bea Fiedler, Prince Charming-Gewinner Lars Tönsfeuerborn und Sängerin Lydia Kelovitz. 3. Gruppe: Bachelor Oliver Sanne, Prince Charming-Kandidat Sam Dylan und Reality-Sternchen Christina Dimitriou. Gruppe 4: Society-Lady Djamila Rowe, Prinzessin Xenia von Sachsen und Bachelorette-Kandidat Filip Pavlovic.

Die Einschaltquoten

Der zweite Tag im Hürther Dschungel lockte am Samstagabend um 22:15 Uhr 3,58 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre vor den Bildschirm (MA: 14,5 %) und zog in der Spitze bis zu 4,41 Millionen an. Am Auftakttag Freitag hatten noch duchschnittluch 4,18 Millionen zugesehen.

„Fallen die Werte der Dschungelshow jedoch nicht weiter ab und verbleiben in vergleichbaren Sphären bestehen, kann man bei RTL mit der Ersatz-Show wohl zufrieden sein“, kommentierte Branchendienst „Quotenmeter“.