22.01.2021 00:39 Uhr

„Dschungelshow“: „El Romantico“ und „Ghetto Bitch“ ziehen ein

Drei neue Kandidaten sorgen für frischen Wind in der "Dschungelshow": Das passiert, wenn "El Romantico", eine "Ghetto Bitch" und eine werdende "Trash-Queen" aufeinanderprallen.

Neue Folge, nächster Einzug: Nachdem sich die zweite Kandidatengruppe am Vortag bei „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ wieder verabschieden durfte, zogen am siebten Tag drei neue Bewerber ein. Oliver Sanne (34), Sam Dylan (29) und Christina Dimitriou (29), ihres Zeichens Ex-„Bachelor“, „Prince Charming“-Kandidat und Reality-Sternchen, bezogen bei RTL (auch bei TVNow) am Donnerstag ein Tiny House und legten zumindest bei ihren Gesprächsthemen direkt richtig los. Die neuen Teilnehmer, die um ein „goldenes Ticket“ für den Einzug ins Dschungelcamp 2022 kämpfen, sprachen unter anderem über ihr erstes Mal, Schönheitsoperationen und ein Zwangsouting.

„Außen fake, innen real“

Die von Dylan als „richtige Ghetto Bitch“ bezeichnete Dimitriou erklärte etwa, dass sie sich mit 21 zum ersten Mal in Schönheits-OPs die Nase und die Brust habe machen lassen. Auch vor aufgespritzten Lippen und Botox mache sie nicht halt, ihr Hintern sei aber bisher nicht angetastet. Sie sei „außen fake, innen real“ und „liebe“ es, sich operieren zu lassen, was Dylan, der einen Werdegang als „Trash-Queen“ anstrebe, offenbar überhaupt nicht verstehen kann, denn er „halte nichts von OP-Operationen“.

Ganz unverhohlen fragte er Dimitriou zudem: „Hast du schon mal für Geld mit jemandem geschlafen?“ Diese verneinte direkt und sei stolz, alles geschafft zu haben, „ohne meine Beine breit zu machen“. Später wirkte sie wegen der Frage zwar leicht verstimmt, sie könne ihn aber nicht ernst nehmen. „Das war schon so provokant, muss man sagen“, meinte auch Sanne. Zu einem Streit zwischen den Kandidaten sollte es bisher aber nicht kommen. In einer kurzen Vorschau war jedoch zu sehen, dass die Emotionen wohl durchaus noch hochkochen könnten.

Von Sanne, der sich selbst als „El Romantico“ und „Alphatier“ beschrieb, wollte Dylan unterdessen wissen, ob er während seiner Zeit beim „Bachelor“ denn mit den ganzen Kandidatinnen geschlafen habe. „Das ist das Ziel, selbstverständlich“, witzelte Sanne. „Ich bin ja auch kein Kind von Traurigkeit. […] So ein bisschen Petting haben wir wohl gemacht.“ Daraufhin erzählte er von seinem ersten Mal. Erst habe es bei ihm vor lauter Aufregung nicht so richtig funktioniert, dann nicht bei seiner damaligen Partnerin, aber „irgendwann hat es dann geklappt“. Zudem gestand er: „Ich finde Frauen immer geil.“ Der ehemalige „Bachelor“ sei ein bisschen wie Jesus, er habe „Liebe für alle“.

Dylan wurde mit 17 Jahren geoutet

Aber auch um ernsthaftere Themen ging es. Dylan erzählte etwa, dass er mit 17 Jahren von einem deutlich älteren Mann zwangsgeoutet worden sei. Dieser sei plötzlich bei den Eltern Dylans vor der Haustüre gestanden und habe gesagt, dass er deren Sohn liebe. Von seiner Mutter sei der heute 29-Jährige daraufhin sogar zu einem Psychologen gebracht worden.

Die erste Prüfung für das Trio bestand darin, ihre Köpfe in Boxen zu stecken und Wissensfragen zu beantworten. Natürlich bekamen es die Kandidaten mit allerlei Getier zu tun: „Ach f-ck, Alter“, erklärte Sanne, nachdem Kakerlaken über ihn geschüttet wurden, Dylan konnte bei Innereien und Mehlwürmern trotz seiner Klaustrophobie quasi nur an seine Haare denken und Dimitriou bekam es ausgerechnet mit Schlangen zu tun, vor denen sie Angst hat: „F-ck mein ganzes Leben. […] Das ist herbe für mich schlimm gerade.“

Sanne war dann auch der einzige, der einen kühlen Kopf bewahren konnte. Er erspielte drei von vier möglichen Sternen, Dylan kam auf einen Stern und Dimitriou ging leer aus. Nach der Prüfung entlud sich ihre Anspannung und sie brach in Tränen aus. Später urteilte sie: „Das war echt krass, dass ich das überlebt habe.“ Dylan sorgte sich unterdessen noch um seine Haare. In der Gunst der Zuschauer liegt derzeit – in dieser Reihenfolge – Sanne vor Dylan und Dimitriou.

(wue/spot)