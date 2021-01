15.01.2021 15:05 Uhr

Dschungelshow: Erste Bilder mit Mike Heiter, Zoe Saip, Frank Fussbroich

Mike Heiter, Zoe Saip, Frank Fussbroich sind die ersten Kandidaten die an Tag 1 von "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow". Wir haben die Bilder von der ersten Dschungelprüfung.

In der Dschungelcamp-Ersatzshow wird ab dem 15. Januar der erste Camper für die 15. Jubiläumsstaffel 2022 in Australien gesucht. Scharfzüngig und pointiert wie all die Jahre zuvor präsentieren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich das zweiwöchige Geschehen rund um die Bewerber. Natürlich ist auch Dr. Bob wieder mit von der Partie!

In einem großen Studio bei Köln wurde – abgesehen vom grausamen Ort der Übernachtung in einem 18qm Tiny House – die australische Dschungelprüfungs-Atmosphäre liebevoll und detailgetreu nachgestellt.

Die erste Dschungelprüfung „Tierischer Anlauf“ zum Beispiel demonstriert, dass es unter uns hämischen Zuschauern wieder reichlich Spaß geben kann.

Aller drei Tage rücken Kandidaten nach

Jeweils drei Kandidaten müssen für drei Tage auf engstem Raum im Mini-Häuschen zusammenleben. Bereits gestern hieß es für die erste Gruppe mit Mike Heiter, Zoe Saip und Frank Fussbroich: Willkommen im künstlichen Studio-Dschungel! Nach drei Tagen folgt dann die zweite Gruppe – und so weiter.

Während der 72 Stunden bewältigen die Wannabe-Australier Prüfungen – auch tierische, um ihre Dschungeltauglichkeit zu beweisen.

So läuft die Show ab

Die 15-teilige Showreihe begleitet den Kampf der Dschungelcamp-Bewerber um das „Goldene Ticket“ für die 15. Jubiläumsstaffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ 2022 in Australien. Außerdem blickt jede einzelne Liveshow, neben den außergewöhnlichen Ereignissen rund um die Bewerber, auch auf die Highlights je einer der vergangenen 14 Dschungelcamp-Staffeln zurück.

Ehemalige Dschungelstars talken mit Sonja Zietlow und Daniel Hartwich über die vergangenen Staffel-Highlights und schwelgen in Erinnerungen. Daneben kommentieren sie das Geschehen rund um die Pritschenlager-Bewerber, machen sich stark für ihre Lieblinge und lästern über die in Ungnade gefallenen Kandidaten.

Start ist am 15. Januar um 22.15 Uhr bei RTL und bei TVNow.

Die Kandidaten von „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“, die um das „Goldene Ticket“ für Australien 20022 kämpfen sind: Oliver Sanne, Djamila Rowe, Filip Pavlovic, Zoe Saip, Christina Dimitriou, Lars Tönsfeuerborn, Lydia Kelovitz, Mike Heiter, Xenia von Sachsen, Sam Dylan, Frank Fussbroich und Bea Fiedler.