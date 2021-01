27.01.2021 17:30 Uhr

Dschungelshow: Erste schräge Bilder aus dem Halbfinale

12 mehr oder weniger Prominente waren in den letzten knapp 2 Wochen im "Tiny House" der RTL-Dschungelshow. Und so geht es nun weiter auf dem Weg zum "Goldenen Ticket"!

Erst seit heute ist für den Zuschauer klar, wie es überhaupt weitergeht bei der Suche nach dem Kandidaten, der sich das „Goldene Ticket“ für einen Platz im RTL-Pritschenlager 2022 sichert. Ingesamt gibt es zwei Halbfinals der Dschungelshow. Die Sieger der ehemaligen Gruppen werden jetzt zusammengewürfelt, Coronatests werden täglich gemacht.

Im ersten Halbfinale, das heute Abend gezeigt wird, geht’s hab 22.15 Uhr für Zoe Saip, Lars Tönsfeuerborn, Lydia Kelovitz und Mike Heiter in der Prüfung hoch hinaus – und zwar auf 14 Meter Höhe! Doch zuvor zeigt Ex-DSDS-Sängerin Wrestlerin Lydia wie sehr sie Dr. Bob zugeneigt ist.

Während der nämlich versucht, den Halbfinalisten die Regeln zu erklären, will Lydia Dr. Bob mit einem Salto beeindrucken…

Halbfinalprüfung „Durchgedreht“

Aber weiter im Ernst: Bei der Prüfung „Durchgedreht“ treten die Halbfinalisten einzeln nacheinander an. Die Reihenfolge: Zoe, Lars, Lydia und Mike. Jeder kann 3 Sterne erspielen. Die Kandidaten werden in ein Sicherheitsgeschirr geschnürt, auf eine Plattform in 14 Meter Höhe gezogen und hier auf einen Stuhl platziert, der auf einer Drehscheibe steht. Nach dem der Stuhl ordentlich durchgedreht wurde und zum Stehen kommt, müssen die Kandidaten in schwindelerregender Höhe über eine schmale Plexiglas-Planke laufen und unterwegs Sterne einsammeln. Es gewinnt der- oder diejenige, die die meisten Sterne einsammelt und dafür die wenigste Zeit benötigt.

Nur zwei Kandidaten ziehen ins Finale ein und für die anderen platzt der Traum von Australien. Wer gewinnt das „Goldene Ticket“? Wer wird König oder Königin von Hürth?

RTL präsentiert heute, um 22.15 Uhr, Folge 13 von „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“. Lucas Cordalis und Carlo Thränhardt sind als Talkgäste eingeladen und sprechen über die 1. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.