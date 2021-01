10.01.2021 13:52 Uhr

Dschungelshow-Steckbrief (10): Oliver Sanne

Dschungelcamp 2.0! Am 15. Januar startet die neue Dschungelshow auf RTL, die auf Grund der Coronapandemie dieses Jahr ein wenig anders ausfällt. Die Teilnehmer? 12 mehr oder weniger bekannte Promis. Einer von ihnen ist Bachelor Oliver Sanne.

Oliver Sanne (34) hat viele Talente: Er ist Fitnesstrainer, Model und TV-Sternchen. Sogar zum „Mister Germany“ wurde er bereits gewählt. Das ist allerdings schon etliche Jahre her. Höchste Zeit für einen neuen Titel. Wie wäre es mit Dschungelkönig 2022? Der Weg dorthin führt über die Dschungelshow, die kommende Woche startet und ebenfalls von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderiert wird. Wer hier gewinnt erhält ein goldenes Ticket und ist somit garantierter Kandidat der 15. Staffel von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“.

Oliver Sanne, der Bachelor

Bekannt ist der 34-Jährige aus dem RTL-Format „Der Bachelor“. 2015 wählt er aus 20 Frauen Liz Kaeber aus. Doch die Liebe hält nicht lange: Schon bei der Wiedersehensshow sind die beiden wieder getrennt. Ein Happy End in Sachen Liebe gibt es trotzdem noch für den Fitnesstrainer: 2018 lernt er Jill Rock kennen. Zwei Jahre später hält er beim großen „SAT 1 Promiboxen“ um ihre Hand an. Die Hochzeit soll schon bald stattfinden.

Darum will Oliver Sanne ins Dschungelcamp

Warum er überhaupt nach Australien ins Dschungelcamp will? „Das ‚Goldene Ticket‘ will ich gewinnen, weil ich die perfekte Dschungel-Mischung abgebe: Wenn nötig, dann bin ich schlagfertig wie ein Känguru oder aber auch freundlich wie ein Koala. Und meine Verlobte hat auch mal drei Wochen Urlaub ohne mich verdient!“ Dazu müsste er die Show allerdings auch gewinnen. Das dürfte dem 34-Jährigen erfahrungsgemäß nicht ganz so leicht fallen.

Oliver Sanne: Der Meister der kurzen TV-Auftritte

Beim Bachelor hielt es Oliver Sanne bis zum Finale aus. Kein Wunder, er konnte schließlich auch nicht raus gewählt werden. Viele andere TV-Formate, an denen er teilnahm, musste der gelernte Fitnessökonom bisher allerdings immer relativ schnell verlassen. In der Sendung „Kampf der Realitystars“ und „Bachelor in Paradise“ ist Oliver einer der Ersten, der rausfliegt.

Ob ihm in der Dschungelshow wohl das selbe Schicksal blüht?

Galerie

So funktioniert die RTL-Dschungelshow

Jetzt möchte sie aber erst einmal Dschungelshow gewinnen, denn dem Gewinner winkt das „Goldene Ticket“ und er der erste offizielle Camper für die reguläre 15. Jubiläumsstaffel 2022 in Australien.

In „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ müssen die Camp-Anwärter täglich ihre Dschungel-Tauglichkeit unter Beweis stellen. Welcher Anwärter die Show verlassen muss, wird durch die Zuschauer bestimmt und live im Studio von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich verkündet. Außerdem blickt jede einzelne Liveshow, neben den außergewöhnlichen Ereignissen rund um die Bewerber, auch auf die Highlights je einer der vergangenen 14 Dschungelcamp-Staffeln zurück. Ehemalige Dschungelstars talken mit Sonja Zietlow und Daniel Hartwich über die vergangenen Staffel-Highlights und schwelgen in Erinnerungen.

Neben Djamila sind außerdem mit dabei: Ex-„Bachelor“ Oliver Sanne, Reality-Star Christina Dimitriou, Ex-GNTM-Zicke Zoe Saip, „Prince Charming“-Gewinner Lars Tönsfeuerborn, DSDS-Freak Lydia Kelovitz, Trash-TV-Liebling Mike Heiter, Prinzessin Xenia von Sachen, Drag-Queen Nina Queer, Doku-Star Frank Fussbroich, Reality-TV-Star Filip Pavlovic und Sexsymbol Bea Fiedler.

„Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ läuft ab dem 15. Januar täglich um 22:15 Uhr bei RTL. Der oder die Gewinnerin sichert sich ein Ticket für die kommende Dschungelcamp-Staffel nächstes Jahr in Australien.