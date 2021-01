20.01.2021 20:41 Uhr

Dschungelshow Tag 6 mit Glimmstengel-Bea, Stromschlägen und Micaela Schäfer

In der RTL-Dschungelshow qualmt der Chemiepark nebenan, Rauch steigt aber auch aus der Raucherecke am Tiny House aus. Die 2. Gruppe muss heute zu ihrer letzten "Dschungelprüfung-Tauglichkeitsprüfung" antreten und leider ausziehen.

Ex-Playmate Bea Fiedler, „Prince Charming“-Gewinner Lars Tönsfeuerborn und Sängerin Lydia Kelovitz geben in „ABC Schock“ alles. Jeder will es heute ins Halbfinale schaffen, doch nur zwei Bewerber kommen weiter.

Lydia, die immer noch ganz heiß ist auf Dr. Bob singt dem 70-jährigen Briten noch ein Ständchen und bekommt von ihm sogar ein „It’s a plus“-Kompliment: Ein Ritterschlag für die Sängerin.

Doch wie schlägt sich die durchgeknallte Österreicherin beim Buchstabieren? Und wer kassiert dabei Stromschläge, die die Prüflinge als Strafe für die Fehler der anderen Kandidaten bekommen? Sonja Zietlow und Daniel Hartwich geben heute um 22:20 Uhr in der sechsten Live-Show von „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ die Antwort.

Wir verraten erste Details!

Wer kommt ins Halbfinale?

Die Voting-Zwischenbilanz der zweiten Gruppe sah gestern so aus: 1. Platz Lars, 2. Platz Bea und 3. Platz Lydia – aber die Kandidaten können noch alles ändern, wenn sie heute alles geben. Zwei der Bewerber schaffen es heute Abend ins Halbfinale und einer fliegt leider raus. Wo tippen mal auf Nervensäge Lydia. Es wäre eine grandiose Idee, die drei gemeinsam mit Dr. Bob ins nächste Dschungelcamp zu sperren und alle anderen weglassen. Die 15. Staffel wäre gerettet…

Die neuen Kandidaten der 3. Gruppe, die heute einzieht, sind Bachelor Oliver Sanne, Prince Charming-Kandidat Sam Dylan und Reality-Sternchen Christina Dimitriou („Temptation Island“, „Ex on the Beach“).

Talkgast ist heute u.a. Micaela Schäfer aus der 6. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

Prüfung der 6. Folge: „ABC Schock“

In der letzten „Dschungelprüfung-Tauglichkeitsprüfung“ von Bea, Lars und Lydia geht es zwar am Ende um die Gesamtleistung, doch jeder Bewerber erspielt eigene Sterne. Das Trio kann in „ABC Schock“ neun 9 Sterne erspielen. Es gibt kein Zeitlimit. Im Set stehen drei Hellholes, in denen sich unterschiedliche Tiere befinden. Zudem befinden sich in jedem Hellhole drei Holzplatten, auf denen je eine Kategorie steht. Nacheinander muss nun je ein Kandidat nach vorne treten und aus dem ersten Hellhole eine Holzplatte ziehen. Der Bewerber platziert die Holzplatte dann auf einer Tafel, damit sie für alle sichtbar ist.

Dann nennen Sonja Zietlow und Daniel Hartwich dem Bewerber einen Begriff passend zu der Kategorie, die auf der Holzplatte steht. Dieser muss nun buchstabiert werden. Macht der Kandidat dabei einen Fehler, bekommen die anderen zwei einen kleinen Stromschlag. Buchstabiert er den Begriff korrekt, gibt es einen Stern. Nacheinander ist so jeder Kandidat an der Reihe. Soviel sei schon mal verraten: Die Stromschläge, die Lydia Kelovitz als Strafe für die Fehler anderer ausbaden muss, lassen sie zu Boden gehen (Foto ganz oben).