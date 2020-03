DSDS: Florian Silbereisen wird neuer Juror!

Was für ein raffinierter PR-Coup! RTL holt Florian Silbereisen in die Castingshow DSDS! Diese Neuigkeit wurde am Donnerstagabend bekannt.

Der 38-Jährige Moderator, Sänger und Traumschiff-Kapitän bestätigte sein Engagement hinterm Jurypult neben Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. Florian Silbereisen erklärte laut ‚Bild‘-Zeitung: „Dieter hat angefragt, ob ich kurzfristig einspringen könnte und ich habe selbstverständlich zugesagt. In Zeiten wie diesen muss man einfach zusammenhalten und aushelfen, wo man gebraucht wird.“

Weiter erzählte er: „Ich war noch ein kleiner Junge, als Dieter mit Modern Talking internationale Erfolge gefeiert hat. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal mit ihm zusammenarbeiten darf. Das ist schon etwas ganz Besonderes für mich! Ich habe jetzt schon Lampenfieber.“

Silbereisen gilt längst als Titan der Schlagerbranche. Er präsentiert in den ARD-Programmen die große Schlagershows mit Quoten, von denen Bohlen & Co. heutzutage nur noch träumen können. Ob Silbereisen seine Crowd aus den Öffentlich-rechtlichen mit zu den Privaten ziehen kann bleibt fraglich. Andererseits sind die Deutschen derzeit alternativlos. Sie müssen Zuhause bleiben.

Der Sänger ersetzt Xavier Naidoo, der letzte Woche aus der DSDS-Jury gefeuert wurde, nach dem ihm wegen der Veröffentlichung eines Videos Rassismus vorgeworfen wurde. Silbereisen soll für alle drei weiteren Liveshows hinterm Jury-Pult sitzen.

Top 6

Die besten sechs Kandidaten von „Deutschland sucht den Superstar“ treten am Samstag, den 21. März, 20.15 Uhr in der zweiten Liveshow an. Die besondere Herausforderung für die Kandidaten*innen in der zweiten Liveshow besteht darin, zusätzlich zu ihrem Song eine überzeugende Performance mit Hilfe der Choreografen einzustudieren.

Allerdings wird auf die Tänzer in dieser Show aus gegebenem Anlass verzichtet. Auch werden keine Freunde oder Familienangehörigen im Studio sitzen. Das Studio wird daher etwas verändert.

Das sind die Songs der 2. Liveshow

05 Joshua Tappe (25) Kundenberater aus Holzminden: „Breaking Me“ (Topic feat. A7S)

04 Chiara Damico (18) Schülerin aus Frankfurt: „Mein Herz“, (Beatrice Egli)

07 Ramon Kaselowsky (26) Gebäudereiniger aus Zschernitz: „Rote Lippen soll man küssen“, (Cliff Richard)

02 Paulina Wagner (22) Studentin aus Köln: „Ich liebe das Leben“, Andrea Berg

06 Lydia Kelovitz (29) Versicherungskauffrau aus Neusiedl am Steinfeld in Österreich: „I Love Rock n Roll“ (Britney Spears)

03 Marcio Pereira Conrado (25) Promoter aus Glarus, Schweiz: „Don’t Feel Like Dancin’ (Scissor Sisters)

Zudem wird es noch zwei Gruppensongs geben: Joshua, Lydia und Paulina singen „Échame La Culpa“ von Luis Fonsi & Demi Lovato und Chiara, Ramon und Marcio singen „Señorita“ von Shawn Mendes & Camila Cabello