Dua Lipa: Die Schlangenfrau stellt ihre Dehnbarkeit unter Beweis

Bisher hat Dua Lipa ihren Fans vorenthalten, was für eine Sportskanone in ihr steckt. Auf Instagram hat die Sängerin gerade ein Video veröffentlicht, auf dem sie ihr morgendliches Workout zeigt.

Dass die 24-Jährige einen heißen Body hat, dürfte aufgrund ihrer Posts bereist bekannt sein. Doch was neben gesunder Ernährung sonst noch dahinter steckt, hat sie bisher noch nicht ganz so offensichtlich gezeigt.

Quelle: instagram.com

Fans sind begeistert

Auf dem Video ist zu sehen, wie der Popstar sein Yoga-Programm absolviert. Dass die Britin so dehnbar ist, hätte wohl niemand gedacht. Immerhin reckt sich Dua Lipa in dem Clip in alle Richtungen und bezieht dabei sowohl Arme als auch Beine mit ein. „Schlangenfrau“, kommentiere den Post zum Beispiel ein User. „Danke für die Motivation“, schrieb ein anderer.

Früher jobbte sie in Clubs

Dua Lipa wurde 1995 in London geboren. Vor ihrer Karriere als Sängerin jobbte sie in Clubs und arbeitete als Model. Mit dem Song „No Lie“, schaffte sie 2016 allerdings den Durchbruch und gilt seitdem als gefeierter Popstar.