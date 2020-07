Dua Lipa: Duett mit Madonna in Planung!

Das wäre ein Duett der absoluten Superklasse: Dua Lipas Team soll bei Madonna angefragt haben, ob sie mit der brünetten Künstlerin kollaborieren möchte.

Die 24-jährige Musikerin hatte vor kurzem verraten, dass sie hofft, dass ihre Musikkarriere so lange wie die des ikonischen „Vogue“-Superstars anhalten wird. Dua wäre begeistert, sich für ein Duett mit der 61-jährigen Musiklegende ins Aufnahmestudio zu begeben.

Quelle: instagram.com

Karriere wie Madonna

In einem Gespräch mit „Music Week“ verriet ihr Manager Ben Mawson auf die Frage, ob die Sängerin eine genauso erfolgreiche Karriere wie die Queen of Pop hinlegen könnte: „Also, das kommt darauf an, wie du das meinst. Sie hat auf jeden Fall eine lange Karriere vor sich. Sie ist ein absoluter Popstar und das Album wurde offensichtlich von Madonna inspiriert.“

Mawson fügte hinzu: „Tatsächlich ist es so, dass wir versuchen, einen Track mit Madonna aufzunehmen. Ich werde die E-Mail schreiben und schauen, ob sie Lust auf ein gemeinsames Lied hätte.“

Dua enthüllte vor kurzem in einem Interview mit der Zeitung „The Sun“: „Ich denke, dass Madonna mit 40 oder 45 den Höhepunkt ihrer Karriere erreichte und das beste Popalbum aller Zeiten aufnahm und sie ist immer noch nicht zu stoppen.”

Die Grammy-Gewinnerin brachte ihr zweites Album „Future Nostalgia“ im März heraus und findet, dass sie bereits erfolgreicher ist, als sie sich das jemals erträumte. (Bang/KT)