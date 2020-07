Dua Lipa genießt mit ihrem Freund die Isolation

Sie haben sich während der anhaltenden Coronavirus-Pandemie zusammen isoliert - und Dua Lipa und ihr Freund Anwar Hadid sehen weiterhin nach einem sehr, sehr glücklichen Paar aus. Das zeigen sie jetzt unter der Sonne St. Lucias in der Karibik.

Die Sängerin dokumentierte die beneidenswerte Reise der beiden in einer Reihe von Schnappschüssen, die sie am Samstag auf Instagram hochlud. Das Pärchen spazierte unter anderem zwischen üppigem grünen Bäumen und Palmen entlang, vor einer hügeligen Bergkulisse an der Küste.

Oberkörperfreie Schnappschüsse und Bikini-Pics

Dua hatte sich auf einem der Schnappschüsse für einen fluoreszierenden, bunten und nicht zusammenhängenden Bikini mit Paillettendetails entschieden, bevor sie später in ein knappes, zweiteiliges lila Ensemble schlüpfte. Der 21-jährige, 1,85m große Anwar (Bruder der Topmodels Gigi und Bella Hadid) zeigte sich in der drückenden Hitze natürlich oberkörperfrei und präsentierte dabei seine beeindruckende Zahl an Tätowierungen.

Dua Lipa veröffentlichte die Slideshow, die sofort zu anhaltendem Fernweh führt, zusammen mit einer einfachen Überschrift: „Insel-isolation“.

Das Paar hatte sich während der Corona-Pandemie ursprünglich in einem Airbnb-Apartment in London niedergelassen, nachdem die Musikerin von ihrer Australien-Tour nach Hause zurückgekehrt war und ihre Wohnung überflutet vorgefunden hatte.

Die 24-Jährige schwärmt immer wieder öffentlich von ihrem Freund und postete kürzlich eine süße Nachricht zu seinem 21. Geburtstag und schrieb auf Instagram: „Alles Gute zum Geburtstag an meinen Liebsten, meinen leichtesten und besten Goat Daddy, den es gibt !!! Alles ist besser mit Dir“.