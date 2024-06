Beauty & Fashion Dua Lipa: Lippenstift ist ihr ‚Lebensretter‘

Dua Lipa - NY -2024 TIME100 Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.06.2024, 16:00 Uhr

Dua Lipa sprach darüber, dass Lippenstift ihr „Lebensretter“ sei.

Die ‚New Rules‘-Künstlerin erzählte, dass sie immer ähnliche Farbtöne auf ihren Lippen trägt, wobei sie bei nur wenig Zeit die Farbe auch auf anderen Bereichen ihres Gesichts verwendet.

Die Sängerin verriet in einem Gespräch gegenüber ‚HarpersBazaar.com‘: „Ich liebe normalerweise Brauntöne; ich denke, dass sie am besten zu meinem Hautton passen – alles von Nude-Farben über Braun bis hin zu den dunkelroten Farben. Das ist mein Spektrum, und dabei werde ich bleiben. Beim Lippenstift achte ich darauf, dass er ein Mehrzweckprodukt ist, also trage ich ihn gerne ein wenig auf meine Lippen auf. Wenn mir der Lippenstift ausgeht, dann trage ich etwas auf meine Augen und Wangen auf, und es ist fertig.” Lipa fügte hinzu: „Aber auch wenn ich gar kein Make-up trage und nur Lippenstift auftrage, dann fühle ich mich sofort fertig. Er ist wie mein Lebensretter; Ich verlasse das Haus nie ohne ihn.” Und Dua gab auch zu, dass sie oft gar nicht wisse, wie viele Lippenstifte sie zu einem bestimmten Zeitpunkt mit dabei habe: „Ich habe neulich mein Make-up ausgepackt, um Sachen in meinen Koffer zu packen, und dabei habe ich ungefähr 20 Lippenstifte gefunden, alle waren so ziemlich in der gleichen Farbe.“ Die 28-jährige Musikerin sei heute weniger experimentierfreudig mit ihren Beauty-Looks, weil sie weiß, was am besten zu ihr passt.