05.01.2021 15:00 Uhr

Dua Lipa mit neuer Frise: Ist das der Miley-Cyrus-Fluch?

Erst seit ein paar Monaten trägt Dua Lipa ihre schwarze Mähne mit Pony – und nun ist das schon wieder Geschichte. Denn für die Vogue gibt's eine radikale Veränderung.

Sängerin Dua Lipa ist groß, schön, erfolgreich – und eigentlich schwarzhaarig. Bedingt durch ihre kosovarische Herkunft ist die 25-Jährige generell ein dunklerer Typ, mit etwas dickeren, dunklen Augenbrauen, vollen Lippen und eben ihren schwarzen Haaren. Eigentlich trägt Dua ihre Frisur lang, mit Pony und schwarz – zumindest hat sie das bis vor kurzem. Denn für ein Fotoshooting mit der „Vogue“ gab es eine radikale Veränderung.

Blonde Dua Lipa

Einen dunklen Typen wie die Popsängerin Dua mit blonden Haaren zu sehen, ist schon etwas besonderes. Dass sie blond aber perfekt tragen kann, bewies sie bereits beim Fotoshooting für ihre gemeinsame Single mit Silk City, „Electricity“. Dort rockte die Schönheit einen knapp schulterlangen blonden Bob, der ihr vorzüglich stand. Auch für die „Future Nostalgia“-Ära trug Dua einen Half-Dye, bei dem die oberen Haare blond und die untere Schicht dunkelbraun war.

Dua, das Chamäleon

Für die brandneue Ausgabe der „Vogue“ zeigt sich Dua in einem schicken Kurzhaarschnitt in hellem Blond. Die Fans sind hellauf begeistert: „Diese Frisur… Glamourös!“, schreibt einer bei Instagram. Dua selbst schreibt zu dem Bild: „Ich starte 2021 wie das Chamäleon, das ich bin!“ Chamäleon ist auch passend, denn während des Lockdowns probierte sich die Sängerin durch die gesamte Farbpalette, was Haarfarben angeht, und trug beispielsweise babyrosa und kirschrot.

Der Miley-Cyrus-Fluch

Die neue Frisur (oder Perücke, ganz genau wissen das wohl nur Dua und ihre Stylisten) erinnert stark an die Frisuren anderer großer Stars. Besonders Katy Perry (36) und Miley Cyrus (28) werden häufig genannt. Auf Twitter machen sich User einen Spaß daraus, sowohl Katy Perry, als auch Dua Lipa den „Miley-Fluch“ anzudichten. Denn Katy Perry hat einmal Miley geküsst und hatte bald darauf die gleiche raspelkurze blonde Frise wie Miley zu ihrer „Bangerz“-Zeit. Und Dua und Miley heizten sich vor nicht allzu langer Zeit gegenseitig im Musikvideo zu „Prisoner“ ein. Schwups, trägt auch Dua die blonde Kurzhaarfrisur…

Kopie von Demi?

Weitere Promifrauen, deren Frisur der von Dua ähneln, sind Kris Jenner (65) und Demi Lovato (28). Und auch Justin Biebers (26) Name fällt häufiger. Demi hatte sich die Haare erst vor kurzem ganz ähnlich schneiden und färben lassen, und auch sie wurde mit „Momager“ Kris verglichen. Ein Fan machte daraus bei Twitter ein Meme. (AKo)

Dua Lipa entered the chat pic.twitter.com/zuIqGJ05K3 — Alex ? (@swapitstin) January 4, 2021