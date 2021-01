06.01.2021 16:09 Uhr

Dua Lipa: “Möchte etwas anderes als Musik machen“

Dua Lipa hat vor, sich neben der Musik ein zweites Standbein aufzubauen. Geht die Sängerin nun etwa unter die Designer?

Dua Lipa (25) konnte mit ihren zwei bisherigen Studioalben bereits so einige Rekorde brechen. Nun will Dua ihre Talente auch anderweitig unter Beweis stellen. Der Februar-Ausgabe der britischen “Vogue“ erklärte sie: „Ich würde gerne etwas Lustiges in Sachen Mode machen. Bisher liege mein Fokus auf der Musik, aber ich will in der Lage sein, etwas anderes zu machen“, so der Popstar.

Dua Lipa träumt vom eigenen Label

“Ich würde gerne irgendwann eine Marke starten, auch wenn es sehr klein anfängt. Man muss klein anfangen.“ Die Musikerin ist fest davon überzeugt, dass es für Frauen härter ist, in der Musikindustrie Erfolg zu haben. Deshalb ist es Dua auch wichtig, den Weg für die Frauen zu ebnen, die nach ihr kommen.

Dua Lipa will es allen zeigen

„Für Frauen ist es um einiges schwieriger, sich als Individuum in der Musikindustrie einen Namen zu machen“, sagt sie im Gespräch weiter, „In einer perfekten Welt müssten wir uns nicht so sehr beweisen, dass wir uns dabei kaputt machen, um gehört zu werden. Aber in dieser Welt leben wir gerade. Ich will beweisen, dass ich es kann. Ich bin stur.“ (Bang)