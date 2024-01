Musik Dua Lipa: Neues Album mit mehr Emotion

Dua Lipa at the Variety Power of Women Los Angeles Nov 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2024, 10:00 Uhr

Dua Lipas drittes Album fühlt sich „ein bisschen roher“ an als ihre vorherigen Pop-Alben.

Die 28-jährige Sängerin veröffentlichte im November die erste Single des neuen Projekts – ‚Houdini‘ – und das Album wird voraussichtlich in den nächsten Monaten folgen. Jetzt hat sie über ihren sich verändernden Musikstil gesprochen, der in ihre neuen Tracks hineingeflossen ist.

Dem ‚Rolling Stone‘ sagte sie: „Diese Platte fühlt sich ein bisschen roher an. Ich möchte die Essenz von Jugend und Freiheit einfangen und Spaß haben und die Dinge einfach geschehen lassen, egal ob sie gut oder schlecht sind. Man kann es nicht ändern. Du musst einfach mit den Schlägen von allem umgehen, was in deinem Leben passiert.“ Sie erklärte weiter, dass das Album stark von Acts wie Primal Scream und Massive Attack beeinflusst sei, während Dua auch ihre Ästhetik änderte, um den Geist des Britpop der 1990er-Jahre einzufangen.

Die Sängerin begann 2021 mit der Arbeit an ihrer neuen Musik, und es war ein langer Weg bis zur Vollendung, da sie zugibt, dass sie oft zurückging und Songs umschrieb, wenn sie nicht perfekt klangen. Sie fügte hinzu: „Ich glaube nicht, dass es einen einzigen Song auf diesem Album gibt, den ich nicht umgeschrieben habe, perfektioniert und verändert habe, und ein bisschen mehr daran gearbeitet und ein bisschen tiefer gegraben habe, weil ich sehen wollte, ob wir noch weiter gehen können.“ Dua gestand auch, dass es ihr wirklich wichtig sei, was sowohl die Kritiker als auch die Fans über ihre Musik denken, und erklärte: „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir egal ist, was die Kritiker denken. Wenn man sein Herz und seine Seele in etwas steckt, möchte man, dass die Leute kollektiv sagen: ‚Oh, es hat sich klanglich verändert und es war etwas anderes.‘“