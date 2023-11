Musik Dua Lipa: Neues Album – neue Ära?

Dua Lipa - Dawbell PR - Houdini 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2023, 10:00 Uhr

Die Popsängerin verrät, dass die anderen Songs auf ihrem neuen Album "ganz anders" als die Single 'Houdini' sind.

Dua Lipa plaudert über den Sound ihres dritten Studioalbums.

Die britische Popsängerin hat am heutigen Freitag (10. November) ihre brandneue Single ‚Houdini‘ veröffentlicht, die von der psychedelischen Musik der 70er-Jahre beeinflusst wurde. Schon jetzt hat das Video zum Song über fünf Millionen Aufrufe. Im Gespräch mit ‚iHeartRadio‘ verrät die 28-Jährige, was die Fans auf dem Rest ihres kommenden Albums erwartet.

„Die anderen Songs auf dem Album sind ganz anders, aber sie haben alle einen sehr psychedelischen Grundton“, erklärt sie. „‚Houdini‘ hat so viel elektronische Vielfalt, aber gleichzeitig gibt es eine Menge interessanter Instrumentierung und es fühlt sich auch sehr organisch an… das ist etwas, das ich auf dem Album wirklich vermitteln wollte.“

In einem Statement verriet Dua, welche Botschaft sie mit ‚Houdini‘ verbreiten will. „Dieser Track repräsentiert die leichtesten und befreiendsten Momente meines Singledaseins. ‚Houdini‘ ist sehr augenzwinkernd und beschäftigt sich mit der Frage, ob es jemand wirklich wert ist, dass ich mich um ihn kümmere, oder ob ich ihn am Ende vergraule. Man weiß nie, wohin einen etwas führt, das ist das Schöne daran, offen zu sein für alles, was das Leben einem in den Weg stellt. Ich freue mich darauf, dieses Gefühl der trotzigen Glückseligkeit mit meinen Fans zu teilen“, erklärte die Chartstürmerin.