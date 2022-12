Präsident Bajram Begaj gratuliert Dua Lipa ist jetzt offiziell Albanierin! Dafür bekommt sie viel Lob Dua Lipa hat die albanische Staatsbürgerschaft erhalten. Die 27-Jährige wurde in London als Sohn albanischer Eltern geboren, zog aber mit ihrer Familie nach Pristina, nachdem der Kosovo 2008 seine Unabhängigkeit erklärt hatte. Großes Lob an Künstlerin Dua Lipa Als Teenager zog sie nach London zurück, um eine Karriere in der Musik zu verfolgen, aber ihre […]