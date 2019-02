Dua Lipa über ihren Deal mit Jeans-Label

Dienstag, 26. Februar 2019 23:20 Uhr

Dua Lipa wünscht sich, dass Mode für alle „zugänglich“ ist. Der 23 Jahre alte Popstar tut sich für die Frühling/Sommer 2019-Kampagne mit dem Label Pepe Jeans London zusammen und hat betont, dass die Partnerschaft für ihn natürlich zustande gekommen sei.

Lipa selbst habe früher „legendäre“ Frauen auf den Werbeanzeigen der Marke auf „Bussen“ bewundert. Der britischen Ausgabe der ‚Vogue‘ sagte sie: „[Pepe Jeans] ist eine britische Marke und ich denke, sie hat mich irgendwie durch mein Leben begleitet. Ich erinnere mich daran, als ich jünger war, wie ich die Kampagnen sah – mit Sienna Miller und Alexa Chung – Frauen, die legendär sind und ich sah sie auf Postern und auf den Seiten von Bussen. [Ich möchte], dass Mode [sich] wie etwas anfühlt, das für alle zugänglich ist. Es ist gut, durch die sozialen Netzwerke zu scrollen und etwas so nettes zu sehen, das dafür sorgt, dass du dich besser fühlst, anstatt von etwas, das dich runter zieht. Lasst uns für Frauen aufstehen, lasst uns nett zueinander sein […]“

Quelle: instagram.com

Für mehr Gleichberechtigung

Die brünette Schönheit gab auch zu, sich für Geschlechtergleichheit einzusetzen und erklärte, die Welt werde für Frauen erweckt, die ernst genommen würden.

Die ‚One Kiss‘-Interpretin fügte hinzu: „Menschen fangen langsam an, die Tatsache zu erkennen, dass Frauen hart gearbeitet haben und sich voran gepusht haben. Wir haben uns nur einfach noch nicht ernst genommen oder Möglichkeiten bekommen. Ich hoffe, dass wir in den kommenden Jahren mehr und mehr davon bekommen, bis zu dem Punkt, wo wir uns den Männern ebenbürtig fühlen können und wo wir die gleichen Möglichkeiten [wie sie] haben. Ich denke, es geht darum, dass die Öffentlichkeit nicht so hart mit Frauen ins Gericht geht, nur weil sie sie selbst sein wollen.“