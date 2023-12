Beauty & Fashion Dua Lipas neue Haarfarbe passt zu ihrer neuen musikalischen Ära

Dua Lipa at the Variety Power of Women Los Angeles Nov 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.12.2023, 16:00 Uhr

Dua Lipa sprach darüber, dass sie ihre Haare rot färbte, weil sie „Dinge in Farben fühlt“.

Die ‚Houdini‘-Sängerin färbte ihre brünetten Haare in einem satten Weinrot, der ihrer Aussage nach auch zu ihrer neuen musikalischen Ära passt.

Die 28-jährige Popsängerin erzählte gegenüber der ‚Wired Daily‘-Kolumne der ‚Daily Star‘-Zeitung: „Wenn ich schreibe, dann denke ich normalerweise an visuelle Sachen, seien es die Farben, wie das Video aussehen wird oder was auch immer. Das ist wie eine klinische Synästhesie. Ich glaube nicht, dass ich das unbedingt habe, aber ich fühle Dinge einfach in Farben. Ich habe das Gefühl, dass ich viele der Songs, die ich für dieses Album geschrieben habe, in Rot gesehen habe, deshalb habe ich meine Haare rot gefärbt.“ Dua, die zuletzt im Jahr 2020 ihr ‚Future Nostalgia‘-Album veröffentlichte, hatte ihren ‚Argylle‘-Co-Star John Cena zuvor als ihre „emotionale Stütze“ bei den Dreharbeiten bezeichnet, nachdem sie neben ihm in ‚Barbie‘ mitgewirkt hatte. Lipa erklärte gegenüber ‚Vanity Fair‘: „Das kommt mir so vor, als ob ich ohne ihn nichts schaffen kann! Er ist wirklich meine emotionale Stütze als Nebendarsteller.“