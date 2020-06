Dürfen sie das? Harry und Meghan sorgen für Diskussionen

Eine Krone auf einem Brief von Prinz Harry und seiner Meghan sorgt für Wirbel. Dürfen sie dieses Symbol nach dem Megxit noch benutzen?

Eine britische Wohltätigkeitsorganisation hat einen Dankesbrief von Prinz Harry (35) und seiner Frau Meghan (38) via Twitter veröffentlicht. „Street Games“ unterstützt benachteiligte Gemeinden in London, zu dem Brief der Sussexes heißt es von der Organisation unter anderem: „Wow! Vielen Dank, Harry und Meghan, für eure freundlichen Worte und eure fortdauernde Unterstützung […]“.

Den Brief, in dem sie sich mit emotionalen Worten für die Arbeit von „Street Games“ während der Coronavirus-Pandemie bedanken, unterzeichneten die beiden schlicht mit „Harry und Meghan“, ohne Titel zu nennen. Einige User beschwerten sich dennoch – und zwar darüber, dass die Sussexes eine Krone in ihrem Monogramm verwenden. „Sie müssen die Krone aus dem Logo nehmen“, „Keine Royals – keine Krone“ oder „Warum nutzen sie immer noch ein Royal-Logo? Ich dachte, das dürfen sie nicht?“, heißt es unter anderem von Usern.

Kritik und viel Lob

Aber die Royal-Fans, die Meghan und Harry immer noch unterstützen, sind bei Weitem in der Mehrzahl. Ein User stellt über Meghan fest: „Sie ist immer noch royal, eine Herzogin und mit dem Sohn eines zukünftigen Königs verheiratet. Es gibt keinen Grund, die Krone zu entfernen.“ Die meisten Leute, die den Brief auf Twitter kommentieren, interessieren sich gar nicht für die Krone. Der Tweet erhält viel Zuspruch von begeisterten Fans, die die Charity-Arbeit von Meghan und Harry feiern: „Harry und Meghan sind die besten Royals. Alle ihre Projekte sind wirklich nachhaltig und sollen den Menschen wirklich helfen“, heißt es unter anderem.

Wow! Thank you so much Harry and Meghan for your kind words and your continued support for StreetGames and the brilliant local organisations working to support their communities in these challenging times pic.twitter.com/4h9bMGTuTR — StreetGames (@StreetGames) June 21, 2020

Das Herzogenpaar Sussex ist seit 19. Mai 2018 verheiratet. Im Frühjahr 2020 waren sie als Senior Royals zurückgetreten. Nach dem sogenannten Megxit wanderten sie mit ihrem gemeinsamen Sohn Archie (1) erst nach Kanada und dann in die USA aus. Derzeit leben sie in einer Villa in Los Angeles, die US-Schauspieler Tyler Perry (50) gehört.

(hub/spot)