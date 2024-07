Als ausführende Produzenten beteiligt Duffer-Brüder: „Stranger Things“-Macher produzieren neue Netflix-Serie

Die Zwilinge Matt und Ross Duffer haben die Retro-Mystery-Serie "Stranger Things" erdacht. (lau/spot)

SpotOn News | 17.07.2024, 00:16 Uhr

Die Blockbuster-Serie "Stranger Things" von Netflix neigt sich allmählich ihrem Ende zu. Die Duffer-Brüder, die hinter dem Welterfolg stecken, produzieren jetzt eine neue Horror-Serie für den Streamingdienst Netflix.

Vermutlich im kommenden Jahr findet die Netflix-Erfolgsserie "Stranger Things" mit Staffel fünf ihr Ende. Die Duffer-Brüder Matt und Ross (40), die die Retro-Mystery-Show einst erdacht haben, werden sich dann neuen Projekten zuwenden. Über eines von diesen berichtet jetzt das US-Branchenmagazin "Variety". Die zwei kreativen Zwillinge produzieren eine neue Horror-Serie für Netflix. Sie trägt den Titel "Something Very Bad Is Going To Happen".

Darum geht es in "Something Very Bad Is Going To Happen"

Bei der Produktion soll es sich um "eine atmosphärische Horror-Serie" handeln, die während einer unglücklichen Hochzeit sowie in der Woche vor der Eheschließung spielt. Wie der Serientitel schon andeutet, wird sich hier etwas Schlimmes ereignen.

Hinter "Something Very Bad Is Going To Happen" steckt als Serienschöpferin die Autorin Haley Z. Boston, die zuvor bereits an den Horror-Serien "Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities" und "Brand New Cherry Flavor" von Netflix mitarbeitete.

Neuer Clip zur finalen "Stranger Things"-Staffel

Derweil veröffentlichte Netflix erst am gestrigen 15. Juli einen Blick hinter die Kulissen der Produktion zur fünften und letzten "Stranger Things"-Staffel. Das unter zwei Minuten lange Video zeigt zahlreiche Cast-Mitglieder wie Millie Bobby Brown (spielt Elfi, 20), Finn Wolfhard (Mike, 21) oder Winona Ryder (Joyce, 52) während der Dreharbeiten. "Der Dreh ist zur Hälfte abgeschlossen", sagt Caleb McLaughlin (22), der in der Netflix-Serie die Figur Lucas verkörpert, im Clip.

Auch einige Neuzugänge unter den Darstellerinnen und Darstellern sind in dem Video auszumachen. So stoßen Nell Fisher ("Evil Dead Rise", 12), Alex Breaux ("Waco: The Aftermath") und Newcomer Jake Connelly neu zur Besetzung der Serie. "Terminator"-Star Linda Hamilton (67), die bereits seit über einem Jahr als Neuzugang feststeht, sagt im Clip: "Ich liebe die Serie so sehr. Ich bin ein Fan."