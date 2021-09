„Dune“-Premiere: Zendaya mit hautfarbener Robe ein sexy Hingucker

Zendaya und Timothée Chalamet auf dem roten Teppich in Venedig. (jom/spot)

04.09.2021 09:35 Uhr

Zendaya strahlte in einem sexy Look auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Venedig. Ihre hautfarbene Robe aus Leder wurde mit engem Schnitt und einem hohen Beinschlitz zum Hingucker.

Sängerin und Schauspielerin Zendaya (25) präsentierte am Freitagabend bei den 78. Filmfestspielen in Venedig ihren neuen Film „Dune“. Gemeinsam mit Co-Star Timothée Chalamet (25) schritt sie in einem hautfarbenen Leder-Kleid von Balmain über den roten Teppich. Der enge Schnitt brachte ihre schmale Taille perfekt zur Geltung. Ein hoher Beinschlitz sorgte zusätzlich für einen aufregenden Look.

„Dune“ kommt am 16. September

Zu der bodenlangen, ärmellosen Robe kombinierte die Schauspielerin farblich passende Christian-Louboutin-Pumps. Zum besonderen Blickfang wurde außerdem ihre smaragdgrüne Statement-Kette von Bulgari. Dunkler Kajal, rosafarbener Lidschatten und Wimperntusche betonten ihre Augen. Ihre offenen, leicht gewellten Haare hatte sich Zendaya zum Mittelscheitel und im Sleek-Look frisiert.

Der Sci-Fi-Streifen „Dune“ feiert in Deutschland am 16. September Premiere.