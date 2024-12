Serienmacherin bestätigt „Dune: Prophecy“ wird um zweite Staffel verlängert

Emily Watson und Olivia Williams in "Dune: Prophecy". (dam/spot)

SpotOn News | 20.12.2024, 11:25 Uhr

Nachdem sich die zwei "Dune"-Filme als Erfolg erwiesen, kamen Sci-Fi-Fans auch mit der ersten Staffel der Serie "Dune: Prophecy" auf ihre Kosten. Umso erfreulicher scheint es also, dass das Prequel eine Fortsetzung bekommt.

Die HBO-Serie "Dune: Prophecy" wird mit einer zweiten Staffel zurückkehren. Das bestätigt die Serienmacherin Alison Schapker (53) wenige Tage vor dem Finale der ersten Staffel, das am 22. Dezember auf HBO und Max Premiere feiert. "Wir sind so begeistert und dankbar […], dass wir weiterhin mit diesen unglaublichen Menschen vor und hinter der Kamera zusammenarbeiten und diese Geschichte weiter erzählen können", freute sich Schapker laut "The Hollywood Reporter" auf einer Pressekonferenz.

Schapker wird auch für kommende Staffel als Serienmacherin und ausführende Produzentin fungieren, wie die Leiterin der Max-Originalprogramme, Sarah Aubrey, betont. Schapker und Aubrey würden sich darauf freuen, "wieder mit diesem Team zusammenzuarbeiten und zu sehen, was sie auf Lager haben". Und auch Jason Clodfelter, der Präsident der Filmproduktionsgesellschaft Legendary, sehe der neuen Staffel positiv entgegen: "Diese neue Staffel wird es uns ermöglichen, das bahnbrechende, epische 'Dune'-Franchise weiter auszubauen, das das Publikum auf der ganzen Welt in seinen Bann gezogen hat." Genaue Details zur Handlung oder wann die zweite Staffel veröffentlicht wird, sind bislang nicht bekannt.

"Dune: Prophecy" spielt 10.000 Jahre vor den Kinoerfolgen

Basierend auf der Romanreihe von Frank Herberts (1920-1986) erschien 2021 "Dune: Part One" unter der Regie von Denis Villeneuve (57), drei Jahre später folgte der zweite Teil der Sci-Fi-Saga. An der Seite von Zendaya (28) schlüpfte Timothée Chalamet (28) in die Hauptrolle des Paul Atreides. Für die Fortsetzung stießen unter anderem Florence Pugh (28), Austin Butler (33), Anya Taylor-Joy (28) und Christopher Walken (81) zum Cast. Mit dem dritten Teil, der sich an Herberts Roman "Der Herr des Wüstenplaneten" orientieren wird, soll in derzeit noch unbestimmter Zeit die Filmtrilogie von Villeneuve abgeschlossen werden.

"Dune Prophecy" findet 10.000 Jahre vor den Geschehnissen rund um Paul Atreides statt und thematisiert die Gründung der mysteriösen Sekte der Bene Gesserit. Ebenso wie die Filme umfasst auch die Serie eine Reihe von Schauspielgrößen: Neben Olivia Williams (56) und Emily Watson (57) ist auch Mark Strong (61) Teil von "Dune Prophecy".