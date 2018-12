Dwayne Johnson bekommt Nacktfotos von diesem Mann geschickt

„A Quiet Place“-Star John Krasinski hat Dwayne Johnson Nacktbilder geschickt, als dieser gerade im Fitnessstudio war.

Krasinski zeigte eines der besagten, ziemlich abgefahrenen Bilder vergangene Woche in der „Ellen DeGeneres Show“. Dazu sagte er: „Emily [Blunt] hatte gerade einen Film mit ihm gedreht, und ich sagte: ‚Könnte ich mal bei dir trainieren?‘, und er sagte: ‚Klar, kein Problem!'““

Zunächst sei Krasinski eingeschüchtert von den Trainingsgeräten in Johnsons mobilen Studio gewesen, habe sich aber mit der Zeit immer wohler gefühlt. Krasinski sagte weiter: „Ich habe ihm Bilder geschickt, kurz bevor ich das Studio verlassen habe. Und ich habe mich wirklich wohl gefühlt, wie daheim, es gab keinen Grund, Klamotten zu tragen. Und das liebt er. Er liebt es wirklich, wenn du Intim-Schweiß auf seine Geräte schmierst. Und vielleicht ist das nicht der richtige Moment, um ihm zu sage, dass ich sie danach nicht sauber gemacht habe. Das ist sein Job.“

I told @johnkrasinski when you use my gym, send me a pic of you getting after it. I soon realized he and I had two VERY different meanings of “getting after it”. Unfortunately, I can never un-see a naked Krasinski. ?????? https://t.co/R5LKE5iEWM

— Dwayne Johnson (@TheRock) 29. November 2018