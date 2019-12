Dwayne Johnson bringt Eissorten auf den Markt

Dwayne Johnson bringt nun Weihnachtseissorten auf den Markt. Wer wünscht sich zu Weihnachten nicht Schnee und Eis und ein weißes Fest mit Schneemännern und Rodelausflügen. Die meisten Menschen werden auf Grund des Klimawandels wohl dahingehend enttäuscht werden, doch für ganz besonderes Eis sorgt zu diesem Weihnachtsfest The Rock höchstselbst.

Der Schauspieler bringt nun eigene Sorten Speiseeis heraus. Der ‚Jumanji‘-Star schloss sich mit der amerikanischen Eis-Creme-Kette Salt & Straw aus Portland zusammen und kreierte seine ganz eigene Auswahl von Sorten, die den passenden Namen ‚Dwanta Claus‘ trägt.

In einem Statement zu dem eher ungewöhnlichen Projekt verriet der ehemalige Wrestler nun, warum er sich ausgerechnet diese Marke aussuchte, die für ihre intensiven Geschmacksrichtungen bekannt ist: „Salt & Straw ist schon jetzt Teil von meinen Cheat-Mahlzeiten und ich freue mich so sehr, mich mit ihnen zusammenzuschließen und meine ganz eigene limitierte Edition des ‚Dwanta Claus Holiday Packs‘ kreieren zu dürfen.“

Das Lieblingseis von Dwayne

Die Sorten werden in Kombination ‚Nauhty & Nice‘ genannt und beinhalten die Lieblingsnaschereien des Stars. Die ‚Naughty‘-Sorte heißt ‚I Saw Mommy Kissing Dwanta‘ und schmeckt nach Whiskey, Cookie Dough und Karamel-Fudge. Die ‚Nice‘-Sorte ist ‚The Rock’n Around The Christmas Tree‘ und hat einen Brownie-Himbeer- und Kirschgeschmack. Die anderen drei Geschmacksrichtungen in dem Paket sind Pfefferminzschokolade, Zimt-Eggnog und Schokoladen-Brownie.