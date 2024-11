"Es ist unglaublich, Mann" Dwayne Johnson: Darauf freut er sich an Weihnachten besonders

Dwayne Johnson hat noch zwei junge Töchter, für die er den Zauber von Weihnachten gerne aufrecht erhält. (ae/spot)

SpotOn News | 30.11.2024, 17:23 Uhr

Sehnsüchtiges Warten auf den Weihnachtsmann und Kekse für die Rentiere hinstellen - das kennt auch Dwayne "The Rock" Johnson. Er beschreibt die Feiertage mit seinen beiden jüngeren Töchtern als "unglaublich" und sehr aufregend. Und genau darauf freut er sich schon jetzt.

Dwayne "The Rock" Johnson (52) freut sich schon auf das bevorstehende Fest der Liebe. Wie er dem US-Magazin "People" verraten hat, sei das Beste an der Weihnachtszeit, "einfach die Familie zusammenzubringen".

Dann kann der Hollywoodstar sich auch etwas von den stressigen Wochen und Monaten erholen, die hinter ihm liegen. Zuletzt hatte er viel mit Dreharbeiten für eine Realverfilmung von "Vaiana" sowie Promo-Touren für den Weihnachtsfilm "Red One" und die Animations-Fortsetzung "Vaiana 2", in der er Halbgott Maui spricht, zu tun.

Kekse für die Rentiere

Vor allem für seine beiden jüngeren Töchter – Jasmine (8) und Tiana (6) – legt Johnson Wert auf Traditionen. "Wir haben kleine Kinder zu Hause. Der Weihnachtsmann kommt. Das ist aufregend." Deshalb gelten am Fest auch nicht so strenge Regeln wie im Alltag: "Wir haben angefangen, an Heiligabend lange aufzubleiben, aber nicht zu lange." Die Kinder könnten allerdings nicht schlafen, weil sie so aufgeregt seien. "Es ist hart, sie ins Bett zu zwingen, wenn sie nicht können, nach dem Motto: 'Okay, lasst uns aufbleiben.'"

Während der Wartezeit "schauen wir uns einen Weihnachtsfilm an, dann schlafen sie ein und dann machen wir uns alle für den Weihnachtsmann bereit". Seine Töchter stellten für die Rentiere immer Kekse, Karotten und weitere Leckereien hin. Es sei "verrückt" und "aufregend", das Fest mit Kindern zu erleben. Es versetze ihn in die eigene Kindheit – nur dass er sich das Essen für die vermeintlichen Rentiere des Weihnachtsmannes gönnen darf. "Es ist unglaublich, Mann."

Drei Töchter von zwei Frauen

Aus seiner ersten Ehe mit Filmproduzentin Dany Garcia (56), die von 1997 bis 2008 hielt, hat der Schauspieler seine älteste Tochter Simone Garcia Johnson (23). 2019 heiratete er die Sängerin Lauren Hashian (40) nach zehn Jahren Beziehung. Das Paar bekam zwei weitere Töchter.