Dwayne Johnson duscht dreimal am Tag

09.08.2021 15:04 Uhr

Dwayne Johnson versichert seinen Fans, dass er dreimal am Tag duscht. Zuvor hatten einige Stars erzählt, wie selten sie baden.

Nachdem einige Stars darüber gesprochen hatten, wie selten sie baden, versichert Dwayne Johnson (49) seinen Fans, dass er nicht in diese Kategorie fällt. Als ein User das Thema anspricht, schreibt der US-Star auf Twitter: „Nein, ich bin das Gegenteil eines Promis, der sich nicht wäscht“.

Konkret duscht er sogar dreimal am Tag, wie er danach ausführt: „Dusche (kalt), wenn ich aus dem Bett aufstehe, um in den Tag zu starten. Dusche (warm) nach meinem Training vor der Arbeit. Dusche (heiß), wenn ich von der Arbeit nach Hause komme“, so „The Rock“. Doch damit immer noch nicht genug, verrät er zudem, was er unter der Dusche so alles macht: „Gesicht waschen, Körper waschen, Peeling und ich singe (inoffiziell) in der Dusche“.

Nope, I’m the opposite of a “not washing themselves” celeb.

Shower (cold) when I roll outta bed to get my day rollin’.

Shower (warm) after my workout before work.

Shower (hot) after I get home from work.

Face wash, body wash, exfoliate and I sing (off key) in the shower ? ? https://t.co/iE6ZPhrthL

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 7, 2021