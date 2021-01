17.01.2021 21:35 Uhr

Dwayne Johnson: Hier ist der erste Trailer zu „Young Rock“

Dwayne "The Rock" Johnson kehrt auf die TV-Bildschirme zurück. Der Schauspieler veröffentlichte jetzt den Trailer für seine kommende Serie "Young Rock", die biographischen Hintergrund hat.

Es wird eine Comedy-Serie sein, die drei verschiedene Abschnitte seines Lebens aufzeichnet. „Meine Damen und Herren, hier ist euer erster Blick auf @nbcyoungrock“, schrieb Dwayne Johnson an seine 212 Millionen Instagram-Kunden. „Ich wünschte wirklich, mein Vater wäre hier, um das zu sehen. Maaaaan, er wäre stolz gewesen.“ Johnsons berühmter Vater, der Pro-Wrestler Rocky Johnson starb vor einem Jahr im Alter von 75 Jahren.

„Jeder Held hat eine Ursprungsgeschichte, aber im Alter von 15 Jahren keinen vollen Schnurrbart“, startet der Erzähler den 40-Sekunden-Clip. „Es ist die wahre Lebensgeschichte von The Rock.“ In einer Szene können Fans einen Teenager sehen, der von Bradley Constant gespielt wird und gerade dabei ist einem Mädchen zu sagen, dass er Tomas heiße, weil das cooler klinge als Dwayne.

„The Rock“ als trinkender Teenie

Weitere kurze Höhepunkte zeigen einen jugendlichen Johnson (Adrian Groulx), der neben seinem TV-Vater (Joseph Lee Anderson) seine Muskeln im Fitnessstudio spielen lässt. Der Trailer zeigt sogar, dass der Teenager Johnson eine Vorliebe für Tequila hatte. Der frühreife Junge versucht in einer Szene einen Cocktail zu bestellen, während er mit seinen Eltern beim Abendessen war.

Johnson gab in einem separaten Instagram-Beitrag noch zusätzliche Einblicke in „Young Rock“ .

„All die verrückte Scheiße im Laufe der Jahre“

„Es geht um all die verrückte Scheiße, die ich im Laufe der Jahre erlebt habe“, schrieb er. „Vom Aufwachsen in der wilden (und halsbrecherischen) Welt des Pro-Wrestlings in den frühen 80ern bis zur Beschuldigung, mit 15 Jahren ein Undercover-Polizist der High School zu sein, weil ich bereits einen fetten Schnurrbart hatte und mein eigenes Auto fuhr.“

„Young Rock“ wird ab dem 16. Februar auf NBC ausgestrahlt und wird außerdem auf de Streaming-Service Peacock gesendet.