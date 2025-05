Film Dwayne Johnson: In einem düsteren Thriller zeigt The Rock sich von einer anderen Seite

Dwayne Johnson, AKA The Rock, at the Moana 2 premiere in London - Getty - November 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2025, 11:00 Uhr

Der ehemalige Wrestler wird im kommenden Film 'Breakthrough' einen zweifelhaften Guru verkörpern.

Im Thriller ‚Breakthrough‘ übernimmt Dwayne ‚The Rock‘ Johnson die Rolle eines düsteren Gurus.

Der ehemalige Wrestling-Star hat sich in den vergangenen Jahrzehnten mit seinen Darstellungen in zahlreichen Actionfilmen einen Namen als Schauspieler gemacht. Seine Zusammenarbeit mit dem Hollywood-Produktionsstudio ‚A24‘, mit dem The Rock bereits das MMA-Drama ‚The Smashing Machine‘ drehte, wird der Filmstar nun mit einem spannenden Psychothriller weiterführen. Wie unter anderem ‚Deadline‘ berichtet, wurde das Drehbuch für ‚Breakthrough‘ von dem Nachwuchsautoren Zeke Goodman verfasst. Der Streifen spielt im Südkalifornien der Jahrtausendwende und erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der in die Fänge eines zweifelhaften Gurus gerät.

Bisher wurde nur Johnson in der Rolle des manipulativen Motivationstrainers bestätigt. Wer die Hauptrolle des Films übernimmt und welche Schauspieler in Nebenrollen zu sehen sein werden, ist derweil noch nicht bekannt. ‚A24‘ wird sich für die Produktion und Finanzierung von ‚Breakthrough‘ verantwortlich zeigen und dabei mit Stacey Shers Unternehmen ‚Shiny Penny Productions‘ zusammenarbeiten. Auch Johnsons Studio ‚Seven Bucks Productions‘ soll Teil der Filmproduktion werden. Für The Rock markiert der Film ebenso wie zuvor ‚The Smashing Machine‘ eine neue Richtung in seiner Filmkarriere, die zuvor größtenteils aus Blockbustern und Action-Komödien bestand.