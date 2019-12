Ist Dwayne Johnson wieder Vater geworden – und was hat Kevin Hart damit zu tun?

Dwayne Johnson (47) hat bereits drei Töchter. Ist der Hollywoodstar nun erneut Vater geworden oder hat sich der US-Amerikaner mal wieder einen Spaß erlaubt? Zuletzt postete der Schauspieler nämlich ein Foto auf Instagram, auf dem der „Jumanji„-Star mit einem kleinen, süßen Etwas auf der Brust zu sehen ist.

Allerdings ist das Ding, dass es sich da auf dem Schauspieler gemütlich gemacht hat grün und sieht aus wie ein Alien. Zu dem Beitrag schrieb der 47-Jährige: „Ich danke euch allen vielmals für die guten Wünsche, Liebe und Unterstützung. Ich kann es kaum erwarten, dieses kleine Nugget nach Hause zu bringen, um es seinem kleinen Bruder Kevin Hart vorzustellen.“

Quelle: instagram.com

Töchter müssen sich keine Sorgen machen

Mit dem bearbeiteten Foto wollte der Film-Star also mal wieder seinen Kollegen Hart auf die Schippe nehmen. Dwaynes Töchter Simone (18), die aus der Ehe mit Dany Garcia stammte und die beiden Mädchen von ihm und seiner Ex Lauren Hashian, können also beruhigt aufatmen. Der Schauspieler ist also wohl nicht erneut Vater geworden. Der Schnappschuss stammt übrigens ursprünglich von einer US-Seite, der von Johnson dann ebenfalls hochgeladen wurde.