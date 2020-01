Dwayne Johnson jammert über sein Leben als (stinkreicher) Star

Dwayne Johnson gesteht, mit seinem Status als Filmstar zu kämpfen zu haben. Der ‚Fast & Furious‘-Darsteller war der bestbezahlte Schauspieler zwischen 2018 und 2019. Trotzdem macht er sich nichts aus diesen Zahlen.

In Wahrheit sei nämlich alles weit weniger glamourös, als man es von außen vermuten würde. „Was es braucht, um ein, sagen wir einfach mal, profitabler Schauspieler zu werden, ist harte Arbeit und Durchhaltevermögen“, erklärt er im Interview mit ‚SPORTbible‘. „Und man muss den Zusammenhang und die Perspektive erkennen, vor allem wenn du in diese Welt und das Geschäft von Hollywood kommst, weil es so fordernd und unglaublich schwierig ist.“ Dass der Actionstar im Gegenzug Millionen verdient, erwähnt er nicht.

Vertraue denen Instinkten

Auch wenn ihn seine Wrestling-Karriere auf den Ruhm vorbereitet hatte, findet ‚The Rock‘ nicht, dass man die zwei Branchen miteinander vergleichen kann.

„Es ist unglaublich schwierig, im Ring zu stehen, ja. Aber die Reichweite des Publikums und der Welt, die du mittlerweile unterhältst und für die du verantwortlich bist, ist global. Deshalb musst du konstant jeden Tag hart arbeiten“, offenbart der 47-Jährige. „Und sehr wichtig ist es auch, deinem Bauchgefühl und deinen Instinkten zu vertrauen, was dem Publikum wirklich gefallen wird und was es lieben wird. Das ist am allerwichtigsten.“