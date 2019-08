Dwayne Johnson kuschelt mit Welpen in neuem Werbespot

Dienstag, 6. August 2019 22:25 Uhr

Dwayne Johnson steht jetzt im Mittelpunkt einer neuen Werbekampagne für die Wassermarke „VOSS“, in der er auch für seine persönlichen Werte wirbt. Die Kampagne mit dem Motto „Live Every Drop“ („Lebe jeden Tropfen“), ist auf mehreren Plattformen zu sehen und zeigt den erfolgreichen Filmstar dabei, wie er über eine bessere Lebensplanung aufklärt.

Und das zieht sowieso immer, egal um welches Produkt es sich handelt: Genau, kleine süße Welpen. Das Wasser dürfte bei den Fans von „The Rock“ gut ankommen, wenn sie den großen, muskulösen Leinwand-Actionhelden mit einer zuckersüßen, schneeweißen Baby-Bulldogge kuscheln sehen.

Der „Fast & Furious“-Star bezeichnet seine Partnerschaft mit dem High-End-Wasserhersteller als „neues Kapitel“ seiner Karriere. Auf Instagram schrieb er: „Seit Jahren bin ich ein begeisterter Voss-Trinker und arbeite nun mit ihnen zusammen, um die Nachhaltigkeit in Angriff zu nehmen und gleichzeitig neue, verbesserte und aufregende Gesundheitsgetränke und -produkte für euch und eure Lieben zu entwickeln. Das ist ein Projekt, das mich begeistert“. Ach, ja?

„Investiere etwas!“

In einem begleitenden Werbespot wird der Wrestler, der in den vergangenen Jahren zum Hollywood-Action-Helden und erfolgreichen Geschäftsmann wurde, in einer Reihe von verschiedenen Ensembles und Hintergründen gezeigt, während er eine inspirierende Rede über die unermüdlichen Anstrengungen hält, die er unternimmt, um sein Imperium zu bewahren.

„Ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass du dich für das Leben, das du dir vorstellst, nicht einfach auf dich selbst verlassen kannst – so funktioniert es nicht“, so der 47-Jährige. „Weißt du was funktioniert? Steh jeden Tag auf und sorge dafür, dass was passiert“. Er fügte hinzu: „Spiel mit deinen Stärken, stell dich deinen Schwächen und hab keine Angst davor, dir die Hände schmutzig zu machen, weil Erfolg nicht zufällig passiert – sondern du erst was herausholen kannst, wenn du was investiert hast.“

Dwayne Johnson erklärte außerdem in einem Instagram-Post, dass er vom Wassergeschäft „schon immer fasziniert“ gewesen sei, als jemand, der täglich 3 Liter Wasser trinkt.