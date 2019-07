Dwayne Johnson protestiert mit Hawaiianern

Freitag, 26. Juli 2019 07:29 Uhr

Dwayne „The Rock“ Johnson nahm am gestrigen Mittwoch zusammen mit einheimischen Hawaiianern an einem friedlichen Protest gegen ein Giga-Teleskopprojekt auf dem Gipfel des Vulkans Mauna Kea teil.

„Was ich heute realisiert habe… ist größer als das Teleskop“, sagte Dwayne Johnson Reportern während des Protests, der bereits zehn Tage läuft. „Es ist die Menschheit. Es ist die Kultur. Es sind unsere Leute, polynesische Leute, die bereit sind, hier zu sterben, um dieses Land zu schützen, dieses sehr heilige Land, an das sie so stark glauben“, zitiert ihn die „Huffington Post“. Johnson wurde in Kalifornien geboren, besuchte aber die High School in Honolulu.

Quelle: instagram.com

Großprojekt auf heiligem Land?

Die Bauarbeiten für das 30-Meter-Teleskop sollten eigentlich am 15. Juli beginnen – dem Tag, an dem die Proteste begannen. Demonstranten blockierten die Straße und ketteten sich auf der Baustelle an ein Tor. Am Mittwoch sangen und tanzten Demonstranten das dortige traditionelle Hula. Astronomen sagen, das Teleskop, das von privaten Unternehmen und öffentlichen Universitäten finanziert wird, würde einen unvergleichlichen Blick auf den Kosmos gewähren, aber die Demonstranten sind der Meinung, das Projekt würde auf heiligem Land geplant werden.

„Wenn die Dinge zu diesem emotionalen Höhepunkt eskalieren, dann ist das ein Zeichen dafür, dass etwas getan werden muss. Volle Ladung voraus wär nicht der richtige Weg gewesen“, so der 47-Jährige.