Dwayne Johnson spendet 700.000 Flaschen Wasser

Dwayne 'The Rock' Johnson hat 700.000 Flaschen Wasser an Frontarbeiter gespendet.

Dwayne ‚The Rock‘ Johnson hat 700.000 Flaschen Wasser an Mitarbeiter im US-Gesundheitswesen gespendet. Der ‚Fighting With My Family‘-Star hat sich mit der Firma Voss zusammengetan, um medizinisches Personal in den USA mit einem Teil ihres Wassers zu versorgen, um sie inmitten der Corona-Pandemie hydriert zu halten.

Dankeschön des Ex-Wrestlers

Das Trinkwasser soll ein kleines Dankeschön des ehemaligen Wrestlers sein. Er sei dankbar für jeden Menschen, der sich Covid-19 stelle und die Bürde auf sich nehme, mit der Krise umzugehen. In einem Videoclip, den der 48-Jährige auf Instagram postete, sagte er: „Diese Nachricht ist für einige sehr, sehr spezielle Leute da draußen. Ich spreche von unseren Mitarbeitern an vorderster Front, unseren Mitarbeitern im Gesundheitswesen, die seit Monaten und Monaten tagtäglich so unermüdlich arbeiten, und die dies auch weiterhin tun.“

Johnson hatte Anteil an Voss erworben

Und weiter erklärt er: „Wir haben euch ein paar Flaschen Voss geschickt und das ist unsere bescheidene Art, Danke zu sagen, und das ist unsere bescheidene Art, euch mitzuteilen, wie dankbar wir für all eure Arbeit sind, während ihr euch weiterhin um unsere Lieben, unsere Familien und unsere Freunde kümmert. Ich danke euch so sehr von ganzem Herzen. Ich weiß, dass ich für das gesamte Wasserunternehmen von Voss spreche, und ich weiß, dass ich für unsere amerikanischen Landsleute spreche: Ich bin so, so dankbar.”

VOSS Water hatte vor einem Jahr seine strategische Partnerschaft mit der weltweiten Entertainment-Ikone und Unternehmer Dwayne Johnson bekanntgegeben. Johnson, der einen Anteil an VOSS erworben hat, wirkt als Markenpartner und strategischer Berater mit, während die Marke auf Innovation setzt und ihre Expansion in neue internationale Regionen, wie z. B. China, sowie in neue Produktkategorien, Verpackungsformen und Plattformen fortsetzt.