Dwayne Johnson verrät Details zu ‚Hobbs & Shaw 2‘

Dwayne Johnson war bereits im ersten Teil des ‚Fast & Furious‘-Spin-Offs ‚Hobbs &Shaw‘, als Bundesagent Luke Hobbs zu sehen. Nun gab der 47-jährige schon ein paar kleine Hinweise darauf, was die Fans von der Fortsetzung ‚Hobbs&Shaw 2‘ erwarten dürfen.

„Chris Morgan wird natürlich wieder das Drehbuch schreiben, Seven Bucks Productions wird wieder produzieren“, teilte der Schauspieler auf Instagram mit.

Quelle: instagram.com

Wirkliche Persönlichkeiten

„Wir haben eine Menge großartiger Charaktere kreiert, von Vanessa Kirbys Charakter bis hin zu Idris Elba und Eiza Gonzalez. Und jetzt, in diesem nächsten Teil, haben wir wieder ein paar Überraschungen und werden großartige Charaktere erschaffen.“

Diese Charaktere sollen dabei nicht nur den Film füllen, sondern auch ganz besondere Persönlichkeiten haben. „Keine Charaktere, die Hobbs einfach nur vermöbeln kann, weil das langweilig ist, sondern Charaktere, von denen ich denke, dass ihr euch in sie verlieben werden“, so Dwayne Johnson weiter. „Bösewichte, Anti-Helden und Helden in allen Bereichen.“ (BANG/KT)