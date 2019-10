Dwayne Johnson vertickt jetzt seinen eigenen Tequila

Dwayne ‚The Rock‘ Johnson bringt seine eigene Tequila-Marke auf den Markt. Der 47-jährige Schauspieler und ehemalige Wrestler enthüllte am Mittwoch (30. Oktober) auf Instagram seine eigene Tequila-Marke ‚Teremana Tequila‘, die ab dem ersten Quartal 2020 auf dem Markt erhältlich ist.

Unter einem Gruppenfoto von sich und seiner Brennerei-Crew schrieb er: „Der Name ist offiziell: Meine Damen und Herren, stolz präsentiere ich euch Teremana Tequila. „Tera“ bezieht sich auf „Terre“, was Erde bedeutet, und „Mana“ ist unser mächtiger polynesischer Geist, der uns führt. Geist der Erde.“

Quelle: instagram.com

Ein Traum wird wahr

Die Pläne für eine eigene Tequila-Marke seien schon seit Jahren in Arbeit, so der ‚Fast and Furious‚-Darsteller weiter:

„Unser Ziel ist es, einen Tequila herzustellen, mit der besten Qualität und dem besten Geschmack, aber in der richtigen Art und Weise, nämlich von Hand. […] Nach vielen Jahren harter Arbeit ist dies wahrhaftig ein Traum der wahr wird – aber es ist nur der Anfang und es muss noch so viel getan werden. Ich fühle mich mit meinem Team verpflichtet, euch den besten Tequila zu bringen, denn Qualität und Vermächtnis, das ist es, was am meisten zählt.“

Johnson tritt mit seiner eigenen Tequila-Marke in die Fußstapfen seiner Kollegen George Clooney und Ryan Reynolds sowie Jonas Brothers-Star Nick Jonas, der erst kurz zuvor seine eigene Tequila-Marke ‚Villa One‘ heraus brachte.