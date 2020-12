27.12.2020 16:30 Uhr

Dwayne Johnson verzweifelt beim Puppenspielen mit Tochter Tiana

Wie geduldig ist Schauspieler Dwayne Johnson wirklich? Beim Puppenspielen mit Tochter Tiana wird seine Ausdauer auf die Probe gestellt.

Für die Öffentlichkeit ist Dwayne „The Rock“ Johnson (48, „San Andreas“) ein gefeierter Schauspieler und Hollywoodstar. Für seine Familie ist er in erster Linie fürsorglicher Ehemann und Vater. Das Tolle: Der 48-Jährige scheint in dieser Rolle vollkommen aufzugehen, wie auch sein jüngstes Instagram-Bild beweist. Es zeigt das Wohnzimmer der Familie am Tag nach dem Weihnachtsfest. Es liegen ausgepackte Spielsachen herum und mittendrin sitzt Johnson mit seiner zweijährigen Tochter Tiana.

Das Bild mag auf den ersten Blick harmonisch wirken. Doch für Johnson spielte sich die Situation wie folgt ab: Tochter Tiana habe ihn zum Spielen mit ihren Puppen aufgefordert. „Was in Wirklichkeit bedeutet: Papa hält diese Barbie ganze 45 Minuten in der Hand, während Baby Tia das macht, wonach ihr der Sinn steht und Barbie völlig ignoriert.“ Scherzhaft fragt der Schauspieler seine Fans: „Es ist doch bestimmt schon irgendwo 17 Uhr, oder?“ Die Weihnachtsfeiertage scheinen das Durchhaltevermögen des Familienvaters wirklich auf die Probe zu stellen.

Tochter Tiana sowie ihre ältere Schwester Jasmine (5) stammen aus Johnsons Ehe mit Lauren Hashian (36). 2019 gab sich das Paar das Jawort. Zuvor war der Schauspieler mit Filmproduzentin Dany Garcia (52, „Snitch“) verheiratet, mit der er die mittlerweile erwachsene Tochter Simone (19) hat.

(cos/spot)