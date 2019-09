Dwayne Johnson zeigt noch mehr private Hochzeitsfotos

Dwayne „The Roc“‚ Johnson und seine langjährige Liebe Lauren Hashian konnten vor wenigen Wochen das fast Undenkbare bewerkstelligen, indem sie ihre hawaiianische Hochzeitszeremonie am 18 August bis auf die letzte Minute privat und geheim hielten. Die Hochzeit fand auf Hawaii statt, wo die beiden auch gerade noch ihre Flitterwochen verbringen. Jetzt teilte der derzeit angesagteste Action-Star auch weitere Fotos von der Feier.

„Unsere Hochzeit auf Hawaii war wunderschön und ich möchte unseren unglaublichen Mitarbeitern für ihre hervorragende Arbeit danken“, schrieb er unter einer Fotoserie.

Quelle: instagram.com

Aus eigener Hand von Familie und Freunden

‚Um mein oberstes Ziel der absoluten Privatsphäre zu verwirklichen, wurden keine Hochzeitsplaner oder externen Ressourcen angeheuert. Alles, was ihr seht, wurde aus eigener Hand erstellt, nur von Mitarbeitern und der Familie“. Der „Hobbs & Shaw“-Star beendete seine Bildunterschrift mit einer riesigen Portion Dankbarkeit. „Die Endergebnisse waren spektakulär und @laurenhashianofficial und ich werden für immer dankbar sein, dass wir an diesem Tag unseren Herzen dazu verhalfen, zu singen.“

Für die Hochzeitsfotos wechselte „The Rock“ aus seinem eleganten, rein weißen Anzug-Ensemble später in ein lässigeres Hawaii-Hemd, weiße Hosen und Flip-Flops.

Fotos von Hochzeitstorte und Speisekarte

In der Fotoserie ist eine Aufnahme des malerischen Hügels mit Meerblick zu sehen, auf dem die Hochzeitszeremonie stattfand. Es gibt auch Schnappschüsse der dreistufigen Hochzeitstorte, der Namensschilder von Braut und Bräutigam, der Speisekarte und von Familie, Freunden und Mitarbeitern, die offenbar hart daran arbeiten, das wundervolle Essen zuzubereiten. Nicht lange nach dem ersten Post teilte der 47-Jährige eine weitere Serie von Bildern von dem besonderen Tag. „Wir lieben euch, Familie“, schrieb er dazu.

Quelle: instagram.com

„Danke, dass ihr uns an unserem Hochzeitstag euer ganzes Herz, eure Liebe und eure Unterstützung geschenkt habt. Das bedeutet die Welt für uns“. Zum Schluss fügte er hinzu: „Unsere Ohana hat für uns wunderschöne Lieder gesungen und wunderschöne Hulas getanzt. Sie ist auch bekannt als ‚Droppin It Like Its Hot'“.