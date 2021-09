Dwayne „The Rock“ Johnson schwärmt von seinem Doppelgänger

02.09.2021 13:27 Uhr

Die Ähnlichkeit zwischen Dwayne Johnson und einem US-Polizisten ist verblüffend. In den sozialen Medien schwärmt "The Rock" von seinem Doppelgänger.

Dwayne „The Rock“ Johnson hat seinen Doppelgänger gefunden. Ein US-amerikanischer Polizist sieht dem Hollywoodstar zum Verwechseln ähnlich. Auf Twitter hat „The Rock“ einen Fotovergleich geteilt. Links posiert der ebenfalls muskelbepackte Beamte samt Uniform und Sonnenbrille lässig an ein Fahrzeug gelehnt. Aus etwa dem gleichen Winkel und oberkörperfrei strahlt Johnson auf der rechten Seite in die Kamera.

Oh shit! Wow.

Guy on the left is way cooler.

Stay safe brother and thank you for your service. One day we’ll drink @Teremana and I need to hear all your “Rock stories” because I KNOW you got ‘em ????? #ericfields https://t.co/G38tOr68cW

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 31, 2021