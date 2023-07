Stars Barbara Palvin und Dylan Sprouse: Heimliche Hochzeit in Ungarn Barbara Palvin und Dylan Sprouse haben in Ungarn geheiratet. Das 29-jährige Model, das in Budapest geboren wurde, und der ‚Hotel Zack und Cody‘-Schauspieler sollen am vergangenen Wochenende in der ungarischen Hauptstadt den Bund fürs Leben geschlossen haben, wie die lokale Nachrichtenagentur Bors Online berichtet. Auch Ari Fournier – die Freundin von Dylans Zwillingsbruder Cole Sprouse […]