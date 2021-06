E3 2021: Die Highlights der diesjährigen Gaming-Messe

"Tiny Tina's Wonderlands" kann mit zahlreichen Stars aufwarten (wue/spot)

15.06.2021 20:16 Uhr

Vieles ist wegen der Pandemie anders im Jahr 2021. Im Rahmen einer digitalen E3 wurden aber auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Games vorgestellt. Hier eine Auswahl an Highlights.

Während der Corona-Pandemie ist Gaming für viele Menschen der perfekte Zeitvertreib. Im Rahmen der Videospielfachmesse Electronic Entertainment Expo (E3) wurden in den vergangenen Tagen nun zahlreiche vielversprechende Games angekündigt, die Fans von Videospielen in den kommenden Monaten und Jahren unterhalten werden. Und natürlich auch neues Material zu bereits angekündigten Spielen wurde präsentiert. Hier eine Auswahl an Titeln, die besonders vielversprechend sind.

Tina im Wunderland

Tiny Tina, die explosive Göre aus der beliebten „Borderlands“-Reihe, bekommt ihr eigenes Spiel. „Tiny Tina’s Wonderlands“ verfrachtet das Looter-Shooter-Genre in eine Fantasywelt voller Monster, Magie und Waffen. Den Figuren leihen Stars wie Andy Samberg (42), Will Arnett (51) und Wandy Sykes (57) ihre Stimmen. Ashly Burch (30) wird wieder die Tiny Tina geben. Sonst ist zwar noch nicht viel bekannt, aber eines ist sicher: Es wird chaotisch! Erscheinen soll das Spiel Anfang 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Mancher dachte sicherlich, dass „Elden Ring“ niemals auf den Markt kommen wird. Auf der E3 wurde aber bekannt gegeben, dass das Action-Rollenspiel von From Software am 21. Januar 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S herauskommen soll. Die abenteuerliche Welt und deren Geschichten, die Spieler dann erleben dürfen, stammen von niemand geringerem als Hidetaka Miyazaki (47), dem Kopf hinter der „Souls“-Reihe, und George R.R. Martin (72), der mit „Das Lied von Eis und Feuer“ die Vorlage für die Erfolgsserie „Game of Thrones“ erschaffen hat.

Gewaltige Schlachten mit bis zu 128 Spielern wird „Battlefield 2042“ bieten. In unterschiedlichen Modi, darunter der neue „Gefahrenzone-Modus“, stellen sich Trupps aus Gamern Gefechten in einer dynamischen Welt. So kann es während eines Matches etwa zu Stürmen kommen. Zur Verfügung stehen natürlich abermals unzählige Waffen, Fahrzeuge, Helis und Jets. Wie die zuvor genannten Titel wird auch das neue „Battlefield“ für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Geplant ist eine Veröffentlichung am 22. Oktober. Zuvor sollen Spieler die Möglichkeit bekommen, die Action in einer offenen Beta zu testen. Hierzu gibt es aber noch keine genaueren Details.

Vom Drogenbaron zum Diktator

Auch Superhelden dürfen nicht fehlen, denn eine ganz besondere Truppe bekommt ein eigenes Action-Abenteuer spendiert. Am 26. Oktober soll für die bereits erwähnten Plattformen „Square Enix presents Marvel’s Guardians of the Galaxy“ erscheinen. Star-Lord und seine Kumpanen werden im Kampf um das Schicksal der Galaxie von einer explosiven Situation in die nächste geraten und dabei auch auf andere bekannte sowie neue Marvel-Charaktere stoßen.

Mitten in die Kämpfe einer modernen Revolution werden Gamer in „Far Cry 6“ verwickelt. Sie müssen allein oder zusammen mit einem Freund versuchen, den Diktator Antón Castillo, dargestellt von „Breaking Bad“-Star Giancarlo Esposito (63), zu stürzen. Das actionreiche Abenteuer soll am 7. Oktober für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia und Amazon Luna erscheinen. Für Käufer eines Season Pass gibt es zudem „Far Cry 3: Blood Dragon“ in einer Classic Edition für die Konsolen obendrauf.

Microsoft hat bekannt gegeben, dass die Veröffentlichung von „Starfield“ für Xbox Series X/S und PC für den 11. November 2022 geplant ist. Das Rollenspiel spielt in einem neu von Bethesda entworfenen Universum – dem ersten seit 25 Jahren. Versprochen wird Großes: Spieler sollen sich auf eine Sci-Fi-Reise begeben, während der sie angeblich „in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten“ erkunden können. Am Ende soll sogar die Antwort auf die größte Frage der Menschheit geboten werden. Ob diese wohl „42“ ist?