Schon in dieser Woche Eckart von Hirschhausen macht mit „Was kann der Mensch?“ Schluss

Eckart von Hirschhausen moderiert zum letzten Mal eine Samstagabendshow. (eyn/spot)

SpotOn News | 16.01.2025, 12:38 Uhr

Eckart von Hirschhausen will sich nach und nach aus dem Show-Geschäft zurückziehen. Am 18. Januar präsentiert der Komiker und Moderator jetzt zum letzten Mal seine Samstagabendshow "Was kann der Mensch?".

Eckart von Hirschhausen (57) verabschiedet sich von seiner ARD-Samstagabend-Show "Was kann der Mensch?". Seit 2023 führte er als Moderator durch die Unterhaltungssendung und zeigte, zu welchen Höchstleistungen Menschen fähig sind. Damit ist am Samstag, dem 18. Januar 2025 (20:15 Uhr im Ersten), jetzt aber Schluss.

Von Hirschhausen wird selbst zum Kandidaten

"15 Jahre erfolgreich Unterhaltungsfernsehen für den WDR in der ARD zu machen, war mir eine große Ehre. In der letzten Show zeigen wir noch einmal, was öffentlich-rechtliche Unterhaltung kann: Menschen feiern, mitlachen und zwischendurch authentische Gespräche führen mit ungewöhnlichen Wendungen", zitiert der Sender von Hirschhausen. In der letzten Ausgabe muss der Komiker auch noch einmal selbst als Kandidat ran.

Bei einem Fallschirmsprung soll er es schaffen, seine Höhenangst zu überwinden. Außerdem gibt es für die Zuschauer einen Liegestütz-Weltrekordversuch und die Fähigkeiten eines Super-Recognizers zu bestaunen. Als prominente Gäste, die in zwei Teams gegeneinander antreten, begrüßt von Hirschhausen Ex-"Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers (49), die Schauspieler Uwe Ochsenknecht (69) und Hans Sigl (55) sowie Moderatorin Sabine Heinrich (48).

Rückzug aus dem Fernsehen

Der Abschied von "Was kann der Mensch?" folgt als logische Konsequenz auf Eckart von Hirschhausens Wunsch, sich nach und nach aus dem Fernsehen zurückzuziehen. Nachdem er im November 2022 bereits seine Bühnenkarriere beendet hatte, erklärte er im vergangenen Mai, nur noch bis zum Jahresende 2024 Shows machen zu wollen. "14 Jahre und über 60 Primetime-Shows am Donnerstag- und Samstagabend sind auch mal genug", bestätigte er dem Branchenmagazin "DWDL". Er wolle sich jetzt anderen Projekten wie seiner Stiftung und seinem neuen Buch widmen. "Ich bin also nicht weg ‒ nur woanders", so Hirschhausen damals.

Im TV müssen die Fans aber auch weiterhin nicht ganz auf den Showmaster verzichten. Er wird weiterhin montags und mittwochs in der Doku-Reihe "Wissen vor acht – Erde" im Ersten zu sehen sein und auch weitere Dokumentationen drehen.