Ed Sheeran bestätigt Hochzeit

Ed Sheeran hat endlich ein langanhaltendes Gerücht bestätigt: Er ist verheiratet! Der Sänger ließ es sich nicht entgehen, bei einem Interview mit dem US-Radiomoderator „Charlamagne Tha God“ zu verraten, dass er – offenbar schon vor ein paar Monaten – den Bund fürs Leben geschlossen hat.

Sheeran teilte die Neuigkeit hinsichtlich der Ehe mit seiner langjährigen Freundin Cherry Seaborn eben mal ganz beiläufig mit, als er über seinen Song „Remember the Name“ sprach, der diese Zeile enthält: „Meine Frau trägt Rot, sieht aber ohne Lippenstift besser aus“. Der 28-Jährige erklärte dazu: „Es war tatsächlich bevor ich und Cherry geheiratet haben und ich wusste auch schon, dass wir zu dem Zeitpunkt verheiratet sein würden, als das Lied herauskam“. Er fügte hinzu: „Ich wusste, jemand wird das hören und sagen: ‚Oh, sie sind verheiratet!‘ Ich wusste nicht, wie das ausgelegt werden würde, aber offensichtlich ist es bereits herausgekommen“.

Deutliche Hinweise

Ed Sheeran und Justin Bieber haben auch zahlreiche Verweise auf ihre jüngsten Ehen in ihrem gemeinsamen Sommer-Smash-Hit „I Don’t Care“ hineingearbeitet. „Bieber hat gerade geheiratet. Ich hatte gerade geheiratet“, so Sheeran weiter. „In diesem Song geht es darum, mit der Frau, die du liebst oder der Person, die du liebst, auf einem Musik-Event zu erscheinen und es geht darum, dass wir uns einfach über uns selbst lustig machen.“

Bevor das Ehepaar vor ein paar Monaten offiziell den Bund fürs Leben geschlossen hatte, gab es zahlreiche Gerüchte, die die Fans auf Trab hielten. Die entdeckten unter anderem zunächst etwas, was sie fälschlicherweise für einen Ehering an dem Finger des Musikers hielten. Der Sänger streute dann selbst im vergangenen Jahr einige Hinweise auf eine geheime Hochzeit. Man kann’s auch in die Länge ziehen…