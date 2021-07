Ed Sheeran erklärt den „seltsamen“ Namen seiner Tochter

02.07.2021 20:15 Uhr

Ed Sheerans Tochter heißt Lyra Antarctica. Der Sänger verrät nun, wie es zu diesem, wie er es selbst nennt, seltsamen Namen kam.

Ed Sheeran (30) wurde vor zehn Monaten zum ersten Mal Vater. Seitdem genoss der Sänger fernab der Presse sein neues Familienglück. Im Juni meldete er sich mit neuer Musik und jeder Menge süßen Storys über seine Tochter und das Leben als Papa zurück.

Im Interview mit der britischen Morgenshow „Lorraine“ sprach der „Bad Habits“-Sänger jetzt über die Bedeutung hinter den Namen seiner Tochter Lyra Antarctica.

Lyra aus dem Roman „Der Goldene Kompass“

Der Rufname der kleinen Lyra wurde von einer Roman-Figur inspiriert. Ed Sheeran liebt die Fantasy-Roman-Trilogie „Der goldene Kompass“. Im Interview mit „The Independent“ rühmte er sie einmal „die größte Liebesgeschichte, die je erzählt wurde“ .

Die Geschichte dreht sich um eine Heldin namens Lyra.

Antarctica nach einer Reise in Eis

Was ihren zweiten Vornamen angeht, sagte der „Shape of You“-Interpret, dass der Name „Antarctica“ von einer Reise inspiriert wurde, die das Paar auf den Kontinent unternahm, kurz bevor seine Frau Cherry Seaborn schwanger wurde.

„Durch meine Tourneen habe ich im Grunde jeden einzelnen Kontinent bereist. Aber ich war noch nie in der Antarktis gewesen. Nachdem es immer auf unserer To-Do-Liste stand, waren wir 2019 zusammen dort und es war einfach unglaublich. Es ist der erstaunlichste Ort der Welt.“

Gewollt ungewöhnlicher Name

„Ich weiß, dass einige Leute denken, dass es ein ziemlich seltsamer Name ist“, gab der frischgebackene Vater zu. „Aber meine Frau heißt Cherry, und sie ist die einzige Cherry, die ich je getroffen habe, und ich glaube, dass sie die einzige Cherry ist, die sie je getroffen hat, und das gefällt mir sehr. In meiner Schulklasse gab es wahrscheinlich mehrere Eds.“

Der Star sagte, er und seine Frau „wollten ihr einfach einen Namen geben, der einzigartig ist, damit sie die Einzige ist.“

Bald ein neues Album?

Nun noch kurz zu Ed Sheeran und seinem heiß erwarteten neuen Album. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass die Fans sich auf mehr neue Musik freuen dürfen. Die sechste LP des mehrfachen Grammy-Gewinners hat zwar noch kein Veröffentlichungsdatum erhalten, aber der Musiker machte bereits mehrere Andeutungen.

Am 17. Mai postete Ed ein Foto von sich selbst beim Gitarrespielen, dazu schrieb er: „Something’s cookin'“ Im Februar versprach er seinen Fans, dass ein neues Album noch in diesem Jahr erscheinen wird.

Da wird jetzt schon Juli haben, kann es nicht mehr lange bis zum Release sein.