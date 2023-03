"Traurigkeit, Schmerz und Angst" Ed Sheeran: Großes Lob von Aaron Dessner für DIESES Album!

Bang Showbiz | 03.03.2023, 12:00 Uhr

Aaron Dessner hat Ed Sheeran dafür gelobt, dass der Popstar auf „Subtract“ „Traurigkeit, Schmerz und Angst“ „so schön“ in Musik umgewandelt hat.

Der The National-Künstler produzierte und war auch der Co-Autor der 14 „zutiefst persönlichen“ neuen Songs auf dem kommenden letzten Album des „Shape of You“-Hitmachers, das Ed in dieser Woche als Form der Therapie für ihn in einer der schwierigsten Zeiten seines Lebens ankündigte.

Aufnahme der Platte sei „therapeutisch gewesen“

Bei Sheerans Ehefrau Cherry Seaborn verzögerte sich die Behandlung eines Tumors, weil sie zu dem Zeitpunkt der Diagnose mit der Tochter des Paares, Jupiter, schwanger war. Zudem war Eds bester Freund Jamal Edwards plötzlich verstorben. Der ‚Bad Habits‘-Hitmacher, der auch die zweijährige Lyra Antarctica mit Cherry großzieht, verriet, dass das Aufnehmen seiner neuen Platte therapeutisch gewesen sei, als sich seine geistige Gesundheit verschlechterte. Dem 46-jährigen Aaron war Ed durch ihre gemeinsame Freundin Taylor Swift vorgestellt worden.

„Das war etwas ganz Besonderes für mich“

In einem langen Instagram-Beitrag über seine Kollaboration mit Ed schrieb Dessner: „Ich wurde @teddysphotos durch @taylorswift vorgestellt, als ich im letzten Jahr bei der Produktion ihres Songs ‚Run‘ für Taylors Version von ‚Red‘ mithalf. Das war etwas ganz Besonderes für mich, zwei alte Freunde zusammen singen zu hören und die Vergangenheit zum Leben zu erwecken.“