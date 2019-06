Ed Sheeran macht jetzt Ketchup-Werbung

Dienstag, 18. Juni 2019 08:28 Uhr

Ed Sheerans Heinz Ketchup-Werbung wurde angeblich durch eine Mahlzeit inspiriert, die er in einem „super eleganten Restaurant“ aß.

Der 28-jährige Sänger, der solch ein großer Fan des klassischen Produkts ist, von dem er sich auch ein Tattoo auf den Arm stechen ließ, schrieb, inszenierte, spielte die Hauptrolle und sprach eine Fernsehwerbung für die Firma ein, die Montagabend (17. Juni) im britischen Fernsehen seine Premiere feierte.

In dem Spot stellt der ‚Perfect‘-Hitmacher ein Erlebnis aus dem wahren Leben nach, bei dem er eine Ketchup-Flasche herausholt, während er sich in einem eleganten Restaurant befindet. Die bestürzte Bedienung, der schockierte Koch und die anderen Besucher sehen ihn dann Ketchup auf sein teures Essen tun.

Bla Bla Bla

In der Werbung sagt Ed: „Ich habe eine Idee für eine Heinz Ketchup-Werbung. Ich war in diesem super eleganten Restaurant, super elegant, die Art, die Kronleuchter und Gemälde an den Wänden hat und zu viele Gabeln. Spul vor und das Essen kommt, die Bedienung sagt mir ‚Wir sind stolz, ihnen dies vom Bauernhof auf den Tisch zu liefern, bla bla bla, elegant und deliziös, bla bla bla, mit einer Beilage von bla bla bla‘. Weißt du, das Essen sah gut aus, ich dachte nur, dass etwas fehlte, also greife ich in meine Tasche und hole das einzige Ding raus, das mich vervollständigt. Und an dem Punkt stand die ganze Welt still. Und die Bedienung schrie durch die Augen. Also ist das meine Idee. Wollt ihr es machen?“

Aber der ‚Castle On The Hill‘-Sänger veröffentlichte nicht nur seine eigene Werbung, der Star brachte kürzlich auch seine ganz eigene Sorte Heinz Ketchup auf den Markt, die „Edchup“ genannt wird und auf deren Flaschen ein von Ed inspiriertes Tomaten-Logo zu sehen ist. Ab Mitte Juni wird die Sonderedition in großen Lebensmittelläden in Großbritannien erhältlich sein.