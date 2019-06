Ed Sheeran mit seiner Frau auf Ibiza

Dienstag, 11. Juni 2019 19:52 Uhr

Öffentliche Auftritte des Sängers Ed Sheeran (28) sind eher selten. Besonders mit seiner Frau Cherry Seaborn (27), meidet er die Öffentlichkeit. Heute wurden die beiden jedoch auf Ibiza gesichtet.

Aktuell verbringt der gefühlvolle Balladen-Sänger seinen Liebesurlaub mit Frau Cherry auf Ibiza. Der ‚Perfect‘-Hitsänger wurde heute mit seiner Cherry im edlen Strandresort „O Beach“ auf der spanischen Insel gesichtet. So berichtet die Briten-Zeitung Daily-Mail. Das Ehepaar präsentierte sich dabei in lässigen Outfits. Ed kombinierte sportliche, blaue Shorts zu einem weißen T-Shirt. Eine blau-weiß-rote Basecap, rundete den Look des Grammy-Gewinners ab.

Auch Cherry Seaborn zeigte sich im entspannten Urlaubslook. Unter einem transparenten, schwarzen Shirt blitzte ein Sport-BH hervor. Dazu kombinierte sie eine locker sitzende, blau gestreifte Hose. Die zersauste Hochsteckfrisur der Britin zeigt, wie tiefenentspannt das Paar sein muss.

Seit 2015 sind die beiden offiziell ein Paar. Die beiden kennen sich allerdings schon seit der gemeinsamen Schulzeit. Cherry soll damals die selbe Schule wie Ed im britischen Framlingham besucht haben. 2018 sollen sich die beiden dann heimlich das Ja-Wort gegeben haben. Ansonsten ist über die Frau des Weltstars eher wenig bekannt.

Neues Album im Juli

Am 12. Juli soll Ed Sheerans neustes Album „No.6 Collaborations Project“ erscheinen. Der britische Sänger bringt somit 15 neue Songs auf den Markt. Dabei arbeitete er mit mehreren Sängern zusammen, wodurch uns wohl mehrere Features erwarten dürfen. Als Vorgeschmack erschien Ende Mai die Single „Cross Me“, die der Sänger mit „Chance the Rapper“ und „PnB Rock“ aufgenommen hat.