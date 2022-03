Ed Sheeran und Camila Cabello geben Benefizkonzert für die Ukraine

SpotOn News | 21.03.2022, 20:16 Uhr

Ed Sheeran, hier während einer Show in den USA, sammelt mit weiteren Stars Spenden für die Ukraine. (wue/spot)

Unter anderem Ed Sheeran und Camila Cabello werden am 29. März bei einem großen britischen Benefizkonzert auftreten. Auch Snow Patrol sind dabei.

Während in Deutschland gerade erst unter anderem die musikalische Friedenskundgebung „Sound of Peace“ stattgefunden hat, wird in Großbritannien in Kürze ein Benefizkonzert unter dem Titel „Concert for Ukraine“ ausgestrahlt. ITV überträgt das Wohltätigkeits-Event, bei dem auch Spenden gesammelt werden, am 29. März. Der Sender hat nun die ersten Musikerinnen und Musiker angekündigt, die dabei sein werden.

?? @Camila_Cabello, @edsheeran, @emelisande, @GregoryPorter and @snowpatrol are the first performers to be announced for Concert for Ukraine, a two hour fundraiser event raising money for the @decappeal humanitarian appeal in Ukraine on Tuesday 29 March on ITV ? pic.twitter.com/TnoBCfWX3f — ITV (@ITV) March 21, 2022

So werden unter anderem die Superstars Camila Cabello (25) und Ed Sheeran (31) auftreten. Die beiden haben erst kürzlich zusammen ihren neuen Song „Bam Bam“ vorgestellt. Bei dem zweistündigen Konzert werden demnach zudem die Band Snow Patrol, Emeli Sandé (35) und Gregory Porter (50) zu sehen sein. Weitere Acts sollen demnächst angekündigt werden.

Spenden an Disasters Emergency Committee

Die Erlöse aus dem Benefizkonzert sollen an das Disasters Emergency Committee (DEC) gehen – ein Zusammenschluss mehrerer britischer, gemeinnütziger Organisationen. Helferinnen und Helfer befinden sich im Namen des DEC vor Ort in der Ukraine und in Nachbarländern, um den vom Krieg betroffenen Menschen unter anderem mit Nahrung, Unterkünften und medizinischen Diensten zu helfen.

Am Sonntag traten in Berlin unterdessen unter dem Motto „Sound of Peace“ zahlreiche deutschsprachige Stars auf. Vor mehreren tausend Menschen spielten bei dem Friedenskonzert unter anderem Sarah Connor (41), Peter Maffay (72), Marius Müller-Westernhagen (73) und Mark Forster (39).